ΣΔΟΕ: Κύκλωμα υπερτιμολογούσε σιτηρά και έκλεβε ΦΠΑ

Στην "φάκα" του ΣΔΟΕ επιχειρήσεις για απάτες σε σιτηρά, καλαμπόκι και ζωοτροφές. Οι εταιρείες "φαντάσματα" και το κύκλωμα CAROUSEL.



H Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχει εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

Όπως αναφέρει, το ΣΔΟΕ, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή – εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις περιπτώσεις αυτές ερευνάται νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις και η απάτη Φ.Π.Α. από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.

Με τη συνδρομή του τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων. Τα κατασχεμένα στοιχεία της επιχείρησης επεξεργάσθηκαν και διαπιστώθηκε μη απόδοση Φ.Π.Α. τουλάχιστον 1.280.000 ευρώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ συνεχίζεται η έρευνα στους προμηθευτές και πελάτες της ελεγχόμενης για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η ελεγχόμενη.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της έρευνας και τις σχετικές πληροφορίες, διενεργήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που υποκρύπτονται των εμπλεκομένων εταιριών, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας και με την παρουσία Δικαστικού λειτουργού, και κατασχέθηκαν:

Σε επιχείρηση εκμετάλλευσης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν σφραγίδες επιχείρησης που συνδέεται με τη δράση του «κυκλώματος CAROUSEL».

Σε όχημα που κατασχέθηκε πλησίον της επιχείρησης εκμετάλλευσης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν πλήθος σφραγίδων επιχειρήσεων (12 ελληνικές επιχειρήσεις), πλήθος φορολογικών στοιχείων των εταιριών που συνδέονται με τη δράση του «κυκλώματος CAROUSEL», πλαστές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες Δημόσιας Αρχής, εκτυπωτής για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων εντός του οχήματος, κάρτες πιστωτικών ιδρυμάτων διαφόρων προσώπων (διαχειριστές των εταιριών), τρεις επιταγές συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, Αστυνομική Ταυτότητα και άδεια οδήγησης ημεδαπού προσώπου, φωτογραφίες διαβατηρίων των φερόμενων ως «εγκεφάλων» της εγκληματικής ομάδας και 13 κάρτες καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έτσι το ποσό των φόρων που δεν έχουν αποδοθεί εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, διενεργήθηκε έρευνα σε 13 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι 9 εξ αυτών δεν ήταν σε λειτουργία και συστήθηκαν με μόνο σκοπό τη λήψη και έκδοση εικονικών τιμολογίων, απαραίτητος κρίκος στην απάτη Φ.Π.Α. και στη δημιουργία κυκλώματος CAROUSEL.

Σε 4 επιχειρήσεις κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία για τον προσδιορισμό της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιούν εισαγωγές μέσω ενδιάμεσων ανύπαρκτων εταιριών και εν συνεχεία να πραγματοποιούν υποτιμολογημένες πωλήσεις στους τελικούς παραλήπτες των εμπορευμάτων χωρίς να αποδίδουν τους φόρους που αναλογούν (Φ.Π.Α. – Εισόδημα).

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.

Από τα ευρήματα και την επεξεργασία των στοιχείων που κατασχέθηκαν, έχουν συνδεθεί με την παράνομη δράση του κυκλώματος επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από 7 ημεδαπούς και 9 αλλοδαπούς εκπροσώπους των εταιριών ή υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, καθώς και τις χρηματικές ροές για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ελήφθησαν άμεσα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών), ενημερώνοντας άμεσα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα).

Το ΣΔΟΕ θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου.

