ΣΔΟΕ: “Στο φως” παραβάσεις σε ενοικιάσεις νησιωτικών ακινήτων

Για «σοβαρά πλήγματα» στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, καθώς επίσης και κατά της φοροδιαφυγής κάνει λόγο η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, και συγκεκριμένα οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., της διασφάλισης της υγείας των πολιτών και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε σοβαρά πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, καθώς επίσης και κατά της φοροδιαφυγής.

1. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν προχθές, 2/3/2022, με τη συνεργασία υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατέσχεσαν σε επιχείρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης εμπορεύματα (21.891 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών (απομιμητικά/παραποιημένα), κατηγορίας ενδυμάτων.

Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία και συνέταξε τη σχετική Δικογραφία.

Επιβλήθηκε επί τόπου το ανώτερο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

2. Σε έλεγχο σε εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία», με έδρα νησί του Αιγαίου, πρόεκυψε ότι:

Στη χρήση 2019, υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ συνολικού ποσού 3.305,19 ευρώ.

Στη χρήση 2020, δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικού ποσού 1.446.094,77 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 165.436,53 ευρώ, για τον οποίο, επίσης, δεν υπέβαλε σχετική δήλωση.

3. Σε έλεγχο σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση», με έδρα επίσης νησί του Αιγαίου, προέκυψε ότι:

Στη χρήση 2017, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβέν ποσό 51.018,73 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 6.147,77 ευρώ, για τον οποίο δεν υπέβαλε σχετική δήλωση.

Στη χρήση 2018 δεν υπέβαλε δήλωση ΦΠΑ συνολικού ποσού 9.054,71 ευρώ.

Στη χρήση 2019 υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβέν ποσό 1.498.408,07 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 167.414,61 ευρώ, για τον οποίο δεν υπέβαλε σχετική δήλωση.

Συντάχθηκαν και απεστάλησαν Πληροφοριακές Εκθέσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με επισυναπτόμενα το σύνολο των κατασχεθέντων φορολογικών αρχείων και στοιχείων, προκειμένου να προβεί στον καταλογισμό των παραβάσεων, προστίμων, προσαυξήσεων.

