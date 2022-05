Life

“Το Πρωινό” - Μαρία Σολωμού: Ο Mente Fuerte και η απάντηση για την σχέση τους (βίντεο)

Πως αντέδρασε η ηθοποιός στο ερώτημα του Γιώργου Λιάγκα. Τι είπε για την προσωπική ζωή της και τον 17χρονο γιό της.

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» βρέθηκε την Πέμπτη η Μαρία Σολωμού.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, από τον Γιώργο Λιάγκα για την προσωπική της ζωή και τις φήμες που την θέλουν να είναι ζευγάρι με τον τράπερ Mente Fuerte.

Η Μαρία Σολωμού απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, χωρίς να διαψεύδει ούτε να επιβεβαιώνει κάτι.

Τι είπε η Μαρία Σολωμού για τον Mente Fuerte

«Είσαι σε μία σχέση. Κάτι διαβάσαμε… Με τον Mente Fuerte» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, σύμφωνα με το fthis.gr., με την ηθοποιό να απαντά: «Που το βλέπετε ότι είμαι σε σχέση; Αλήθεια. Να φτιάξεις τα ισπανικά σου Γιώργο. Μπορούν να λένε διάφορα και να γράφουν διάφορα. Το τι κάνω εγώ στη ζωή μου είναι δικό μου θέμα. Και επίσης έχω και πολλούς φίλους αγαπημένους να συνδιαλέγομαι, να κάνω παρέα και οτιδήποτε άλλο».

Η Μαρία Σολωμού συνέχισε λέγοντας «γιατί να το πω αν ζω κάτι ιδανικό; Δεν έχω πει τίποτα τα τελευταία αρκετά χρόνια και πίστεψέ με, δεν έχω μονάσει. Εν πάσει περιπτώσει δεν θα έλεγα. Επίσης, δεν θα έκανα άλλο παιδί σε καμία περίπτωση, μου έφτασε το δικό μου. Είναι 17 χρονών τώρα και έχει συμπεριφορά 25αρη».

