“Rouk Zouk Special” την Κυριακή με “My Radiοτες” και “Billy Bam Bam” (εικόνες)

Βράδυ Κυριακής με πολύ γέλιο, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Είναι όλοι τους ένας και ένας και έρχονται με ανεβασμένη διάθεση για να κάνουν μοναδικό παιχνίδι!

Την Κυριακή 29 Μαΐου στις 20:00, στο «ROUK ZOUK SPECIAL», η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται με χορό και πολύ τραγούδι δέκα ξεχωριστούς καλεσμένους που δηλώνουν έτοιμοι να ρουκζουκάρουν με όλη τους την ψυχή και για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του οργανισμού «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Μια βραδιά με πολλή τρέλα, γέλιο και απολαυστικές στιγμές, με τους Δημήτρη Ουγγαρέζο, Κατερίνα Ζαρίφη, Αντώνη Δημητριάδη, Κόνι Μεταξά και Dj Valentino να είναι οι «MY RADIOΤΕΣ». Απέναντί τους θα βρεθούν οι «BILLY BAM BAM» των Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, Φίλιππου Κωνσταντίνου, Αργύρη Ναστόπουλου, Πάνου Τσερπέ και Δημήτρη Χανιώτη.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ο Κωνσταντίνος και οι One μάς θυμίζουν τη χορογραφία του «BILLY BAM BAM».

Ο Δημήτρης μάς αποκαλύπτει ότι δεν του αρέσουν τα χάδια, γιατί δεν τα… καταλαβαίνει.

Ο Αργύρης δηλώνει πως έχει ταλέντο στον έρωτα.

Η Κόνι μαθαίνει νέες λέξεις. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει γιατί έχει πάντα στο κομοδίνο της τρία μπουκαλάκια νερό, αλλά και γιατί οι φίλες της δεν συμπαθούν τον Δημήτρη.

Η Κατερίνα τα ξέρει όλα γι’ αυτό είναι το απόλυτο… google girl, ενώ το νέο της χόμπι είναι η aerial yoga.

Ο Πάνος θέλει να καθυστερεί στα ραντεβού του για να μην τον… «στήνουν».

Ο Δημήτρης φλερτάρει τηv Ζέτα και μαζί κάνουν μια εντυπωσιακή… φιγούρα!

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

