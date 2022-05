Υγεία - Περιβάλλον

Αφαίρεση καλοηθών μορφωμάτων μαστού με αναρρόφηση

Γράφει η Βάια Σταφυλά - Ζαρμακούπη, MD, PhD, FEBS - Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτης Δ’ Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ.

Πολλές νέες γυναίκες που υποβάλλονται σε υπερηχογράφημα μαστών στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου έρχονται αντιμέτωπες με τη διάγνωση του ινοαδενώματος.

Τι είναι το ινοαδένωμα;

Το ινοαδένωμα είναι ο συχνότερος καλοήθης όγκος του μαστού και αφορά κυρίως νέες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Είναι ένα συμπαγές ογκίδιο που μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο μαστό και συχνά μπορεί να συνυπάρχουν πολλαπλά ινοαδενώματα. Η αντιμετώπισή του είναι βασικά συντηρητική, δηλαδή τακτική παρακολούθηση με υπερηχογράφημα, ώστε να διαπιστώνεται αν μεγαλώνει σε διαστάσεις ή αν αλλάζει μορφή. Σε κάποιες περιπτώσεις συστήνεται και η χειρουργική αφαίρεση των ινοαδενωμάτων.

Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με ινοαδένωμα και δεν απαιτείται χειρουργική αφαίρεση, ενώ αρχικά αποφασίζουν την τακτική παρακολούθηση του με υπερηχογράφημα, μετά από ένα χρονικό διάστημα φαίνεται ότι «κουράζονται» να υποβάλλονται σε επανειλημμένους ελέγχους και επιθυμούν να απαλλαγούν οριστικά από αυτό. Η χειρουργική επέμβαση όμως αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

Αφαίρεση μορφωμάτων μαστού με βελόνα αναρρόφησης

Μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται ήδη για άλλες περιπτώσεις ογκιδίων στο μαστό δίνει λύση στο πρόβλημα. Είναι η μέθοδος αφαίρεσης μορφωμάτων μαστού με βελόνα αναρρόφησης. Η μέθοδος αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία και να αφαιρεθεί εξολοκλήρου το καλόηθες ογκίδιο χωρίς να γίνει τομή στο μαστό. Στην πράξη, εισάγεται μια ειδική βελόνα που μπορεί να αναρροφά με αρνητική πίεση μέσα από μια μικρή τομή 2 χιλιοστών στο μαστό. Με το πάτημα ενός κουμπιού η βελόνα τίθεται σε λειτουργία και αναρροφά το ογκίδιο τεμαχίζοντας το, ενώ ταυτόχρονα τα εξαιρεθέντα τεμάχια του ογκιδίου συλλέγονται σε ειδικό φιαλίδιο.

Όλη η διαδικασία είναι απολύτως ελεγχόμενη και πραγματοποιείται υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, δηλαδή ο χειρουργός που πραγματοποιεί τη διαδικασία την παρακολουθεί με τη βοήθεια υπερήχου. Μετά το τέλος της επέμβασης δεν απαιτείται η τοποθέτηση ραμμάτων και η ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά της. Η επέμβαση είναι εντελώς ανώδυνη, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και μετέπειτα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αφαίρεσης μορφωμάτων με βελόνα αναρρόφησης;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφαίρεσης με βελόνα αναρρόφησης είναι πολλαπλά. Είναι ανώδυνη, γρήγορη και ασφαλής. Το ογκίδιο αφαιρείται εξ’ ολοκλήρου και αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση, όπως θα γινόταν και σε μια κανονική χειρουργική επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη διάγνωση. Η επέμβαση δεν είναι απαραίτητο να διενεργείται σε αίθουσα χειρουργείου, γεγονός που λειτουργεί θετικά στη ψυχολογία της ασθενούς. Ο χρόνος για την επέμβαση αυτή καθαυτή αλλά και για τη συνολική διαδικασία είναι σημαντικά λιγότερος και βέβαια η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι άμεση.

Η αφαίρεση καλοήθων ογκιδίων μαστού με βελόνα αναρρόφησης είναι μια άριστη εναλλακτική της κλασσικής χειρουργικής αφαίρεσης, και συστήνεται σε γυναίκες που επιθυμούν:

να απαλλαγούν από την τακτική παρακολούθηση ενός καλοήθους όγκου μαστού.

να αφαιρέσουν πολλαπλά καλοήθη ογκίδια χωρίς να έχουν τομές στο μαστό τους.

σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου μαστού που επιθυμούν εύκολα και γρήγορα να αφαιρέσουν έναν όγκο που τους προκαλεί άγχος.

Η Δ’ Κλινική Μαστού του ΜΗΤΕΡΑ, στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων και εκπαιδευμένων ιατρών, σε κέντρα του εξωτερικού, με βαθιά γνώση της φροντίδας της υγείας του μαστού. Η ομάδα των χειρουργών της Κλινικής πραγματοποιεί με επιτυχία τη μέθοδο αφαίρεσης καλοήθων oγκιδίων μαστού με χρήση βελόνας αναρρόφησης, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και συμβουλές σε όλες τις γυναίκες που ενδιαφέρονται.

*Άρθρο της Βάιας Σταφυλά - Ζαρμακούπη, MD, PhD, FEBS - Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτης Δ’ Κλινική Μαστού ΜΗΤΕΡΑ.

