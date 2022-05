Life

Aerosmith: Ο Στίβεν Τάιλερ για αποτοξίνωση

Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες συναυλίες του συγκροτήματος, με τον ηλικιωμένο frontman να μπαίνει οικειοθελώς για αποτοξίνωση.

Ο αρχηγός των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ, μπήκε οικειοθελώς σε μονάδα απεξάρτησης μετά από πρόσφατη «υποτροπή».

Το κλασικό ροκ συγκρότημα αναμενόταν να ξεκινήσει εμφανίσεις στο Λας Βέγκας στο Park MGM τον Ιούνιο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό στο Instagram των Aerosmith αναφέρεται ότι ο Τάιλερ, 74 ετών, πρόσφατα υποτροπίασε μετά από χειρουργική επέμβαση.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο αγαπημένος μας αδελφός Στίβεν έχει εργαστεί για τη νηφαλιότητά του για πολλά χρόνια. Μετά από χειρουργική επέμβαση στο πόδι για προετοιμασία για τις συναυλίες και την αναγκαιότητα διαχείρισης του πόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρόσφατα υποτροπίασε και μπήκε οικειοθελώς σε πρόγραμμα θεραπείας για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ανάρρωσή του».

Ο Στίβεν Τάιλερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα κατάχρησης ουσιών που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε θεραπεία για κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 2009.

Ο Τάιλερ ανακοίνωσε στο CNN το 2017 τις προθέσεις του να ιδρύσει το Janie's House, στέγη για κακοποιημένα και παραμελημένα κορίτσια λίγο έξω από την Ατλάντα, επειδή γνώρισε γυναίκες κατά τη διάρκεια της περιόδου αποτοξίνωσης που αναζητούσαν θεραπεία, εν μέρει, λόγω της κακοποίησης που είχαν υποστεί.

Οι εμφανίσεις των Aerosmith, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ακυρώθηκαν.

Το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές που θα επηρεαστούν από τις ακυρώσεις, «ιδιαίτερα τους πιο πιστούς θαυμαστές μας που συχνά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να βιώσουν την εμπειρία των συναυλιών τους».

