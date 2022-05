Πολιτική

Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο: Τα μέτρα της Πολιτείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη εργασίας υπό τον Πρωθυπουργό ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έγινε η σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την προετοιμασία και τις ενέργειες που έχουν γίνει συνολικά με εκτενείς προληπτικούς καθαρισμούς και απομάκρυνση συσσωρευμένης καύσιμης βιομάζας από ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα και για τη σημαντική αύξηση της επίγειας και εναέριας επιτήρησης επικίνδυνων περιοχών, με στόχο τόσο την αποτροπή εμπρησμών αλλά ταυτόχρονα και την έγκαιρη αναγγελία ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι τη φετινή περίοδο θα αυξηθεί σημαντικά η επίγεια παρατήρηση με τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικότερα στις πλέον επικίνδυνες περιοχές ενώ οι περίπολοι μετατρέπονται σε αμιγώς στρατιωτικές, απελευθερώνοντας δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταυτόχρονα θα αυξηθούν και οι εναέριες περιπολίες από έμφορτα μονοκινητήρια αεροσκάφη τύπου Air Tractor και PZL τις ημέρες με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς 4 ή 5, με σκοπό την έγκαιρη αναγγελία πυρκαγιάς και άμεση πρώτη προσβολή. Υπογραμμίζεται ότι τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν σημαντικά ενώ έχει γίνει πιο εξειδικευμένη στόχευση.

Παράλληλα, έχουν αξιοποιηθεί χορηγίες και χρηματοδότηση από το rescEU για την αύξηση του διαθέσιμου στόλου ενώ κομβικής σημασίας για την έγκαιρη μίσθωση των απαραίτητων εναέριων μέσων ήταν φέτος η οριστική επίλυση της οφειλής της χώρας προς την υπηρεσία NSPA.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται με 500 Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). H συνολική δύναμη των ΕΜΟΔΕ φτάνει τα 590 στελέχη συμπεριλαμβανομένων των 90 ειδικά εκπαιδευμένων Πυροσβεστών. Επιπλέον, για πρώτη φορά, φέτος, η χώρα μας θα φιλοξενήσει εκ των προτέρων πυροσβέστες από έξι ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο αφενός την άμεση επιχειρησιακή τους ετοιμότητα χωρίς να χάνεται χρόνος για τη μεταφορά δυνάμεων αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα φιλοξενηθούν πυροσβέστες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, και τη Νορβηγία. Οι μονάδες θα προεγκατασταθούν στην Αθήνα, τη Λάρισα και την Τρίπολη.

Αναβαθμισμένη είναι επίσης η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο Δήμοι και Περιφέρειες να αποκτήσουν ρόλο - κλειδί στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Προς τον σκοπό αυτό, πραγματοποιούνται επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με τη συμμετοχή των κατά τόπους πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών καθώς και στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, ύστερα από θεσμική παρέμβαση, οι Δήμοι έχουν η δυνατότητα να διενεργούν άμεσα καθαρισμούς οικοπεδικών χώρων σε περίπτωση αμέλειας του ιδιοκτήτη ή αγνώστου ιδιοκτήτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, για πρώτη φορά σχεδιάζονται και υλοποιούνται ασκήσεις πολιτικής προστασίας με έμφαση στην οργανωμένη απομάκρυνση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας με μεγάλη τουριστική κίνηση αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, o Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, o Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, o Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, o Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, o Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, o Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, o Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, o Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος - Ευάγγελος Αραβώσης o Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Μάριος Καραγιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου καθώς και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Σήφης Βαλυράκης – Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Με χτύπησαν, για να με τρομοκρατήσουν

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί