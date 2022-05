Πολιτισμός

Δημοσιογραφικά Βραβεία Μπότση: Δύο διακρίσεις για τον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το δελτίο του ΑΝΤ1 βραβεύτηκε μέσω της Ρίτσας Μπιζόγλη, ενώ βραβείο πήρε και ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Το Ίδρυμα Μπότση απένειμε τα δημοσιογραφικά βραβεία στους συντάκτες οι οποίοι διακρίθηκαν για την εργασία τους, την χρονιά που πέρασε. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν δυο άνθρωποι του ΑΝΤ1, η Ρίτσα Μπιζόγλη για το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που πέρυσι το Σεπτέμβριο ταξίδεψε καθημερινά σε άλλη γωνιά της πατρίδας μας. Από την πυρόπληκτη Εύβοια ως το ακριτικό Καστελλόριζο και από την Κέρκυρα έως την Κρήτη προβάλλοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Αλλά και για την κάλυψη ιστορικών στιγμών, όπως η κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη και η πρώτη ΔΕΘ μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Βραβείο πήρε και ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Η 37η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων και τιμητικών διακρίσεων του ιδρύματος προαγωγής δημοσιογραφίας Αθ. Β. Μπότση, πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στο αίθριο του Ζαππείου Μεγάρου. Το Ίδρυμα Μπότση απένειμε ένα συνολικό βραβείο προς όλους τους υγειονομικούς συντάκτες της χώρας, το οποίο παρέλαβε η πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Έλενα Ριζεάκου. «Καθένας προσωπικά και όλοι μαζί, κληθήκαμε να δώσουμε τη μάχη με έναν επικίνδυνο αόρατο εχθρό που απείλησε σοβαρά τη ζωή μας, την ελευθερία μας και τον ίδιο μας τον πολιτισμό. Οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Με μεγάλη τόλμη, προσωπικό ρίσκο και αίσθημα ευθύνης, τίμησαν το ρόλο τους να ενημερώσουν την κοινωνία και αψήφησαν τον κίνδυνο», ανέφερε η πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ.

Ανάμεσα στους συντάκτες οι οποίοι βραβεύτηκαν είναι οι: Νικόλας Βουλέλης, Πάνος Αμυράς, Νίκος Ευαγγελάτος, Ροδούλα Λουλουδάκη, Ρίτσα Μπιζόγλη, Χρήστος Μουλίνος, Βασίλης Νέδος, Σοφία Πατραμάνη, Νίκος Στραβελάκης, Νίκος Φελέκης και Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Στη φετινή απονομή τιμήθηκε η προσφορά δυο δημοσιογράφων, οι οποίοι έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή, του Βαγγέλη Μαυραγάννη και του Βαγγέλη Σιαφάκα. Ο αείμνηστος Βαγγέλης Σιαφάκας διετέλεσε ειδικός σύμβουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ο Βαγγέλης έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες. Όμως, λίγο πριν τον θάνατό του κατέθεσε υποψηφιότητα για ένα από τα βραβεία του Ιδρύματος. Θέλω να απευθυνθώ στη γυναίκα και την κόρη του. Εσάς ήθελε να ευχαριστήσει. Γι'αυτό παρά την επιτυχημένη πορεία σαράντα ετών ποτέ δεν επεδίωξε τη βράβευσή του. Το έκανε μόνο όταν κατάλαβε ότι μπορεί να φύγει από τη ζωή» ανέφερε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου και συνεχάρη όλους τους συναδέλφους.

Το Ίδρυμα Μπότση απένειμε ειδική τιμητική διάκριση στην πρόεδρο της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021», Γιάννα Αγγελοπούλου. Επιπλέον, ειδικές τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν: Στον ΕΔΟΕΑΠ για την ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Ουκρανίας, στην ΕΣΠΗΤ για την προσφορά της στους επαγγελματίες δημοσιογράφους του περιοδικού και ηλεκτρονικού Τύπου, στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» για τα 100 χρόνια κυκλοφορίας της, στην καθηγήτρια και δημοσιογράφο Γιώτα Αντωνοπούλου για την ίδρυση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σύγχρονη αθλητική επικοινωνία, δημοσιογραφία και φωτοειδησεογραφίας» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με ειδική διάκριση τιμήθηκε ο δημοσιογράφος και γενικός γραμματέας της ΕΙΗΕΑ Τάσος Μπούρας, το ΜορφωτικόΊδρυμα της ΕΣΗΕΑ για την έκδοση του συλλογικού τόμου «1821/2021- Όταν ο Τύπος έγραφε την Ιστορία του 1821» και ο βουλευτής και δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας για το τρίτομο έργο του «Το χρονικό της επανάστασης - Μέσα από τις εφημερίδες της Παλιγγενεσίας».





Επιπλέον, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Προκόπη Γιόγιακα, Χριστίνα Γκερέκου, Κατερίνα Λυμπεροπούλου, Μαρία Μαγκλάρα, Χρήστο Μυλωνά, Θωμά Νασιάδη, Ζέτα Τζιώτη, Κώστα Χολίδη, Παντελή Βλαχόπουλο, Φώτη Κόλλια, Σταμάτη Ζησίμου και Μαρία Μαθιοπούλου, Πάνο Σουρέλη, Λευτέρη Σκιαδά, Δημήτρη Μανιατάκο, Θανάση Τσίτσα, Βαγγέλη Ιωάννου, Παναγιώτη Καλλίγερο, Σωτήριο Βόσδο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής και πλήθος δημοσιογράφων.

