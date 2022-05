Πολιτική

Μητσοτάκης για Τουρκία: Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μήνυμα για τα ελληνοτουρκικά ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με ένα νέο μήνυμα με αιχμή την ένταση στα ελληνοτουρκικά ξεκίνησε την εισήγησή του στη διά ζώσης συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η σημερινή, πρώτη μετά τον Φεβρουάριο του 2020 συνεδρίαση σε πλήρη σύνθεση και διά ζώσης, γίνεται στον απόηχο των ταξιδιών του στις ΗΠΑ και στο Νταβός, «αποστολές που εξέπεμψαν κοινό μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος, σε επίπεδο διπλωματικό, αμυντικό αλλά και ενεργειακό. Αυτό ακριβώς το μήνυμα χειροκρότησαν ο πρόεδρος Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος, το Αμερικανικό Κογκρέσο για να το συμμεριστούν λίγο μετά στην Ελβετία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διευθύντρια του ΔΝΤ αλλά και διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί που βλέπουν πια την Ελλάδα ως έναν δυναμικό επενδυτικό προορισμό».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ωστόσο ότι «η δυνατή Ελλάδα ενοχλεί» με αποτέλεσμα να δεχόμαστε από τους γείτονές μας λεονταρισμούς «αλλά όσο αυτοί απειλούν τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν τόσο περιθωριοποιούνται. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα δίπλα όμως εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας», τόνισε. Απέναντι στο διεθνές δίκαιο την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, πρόσθεσε.

«Εμείς συνεπώς δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράλογο με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα φόρα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στο σημείο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τελεία και πέρασε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας που όπως είπε παραμένουν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Εξήγησε ότι η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνει εννέα παρεμβάσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Ανέφερε ότι εφαρμόζεται στη χώρα μας στον τομέα της ενέργειας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης στην Ευρώπη κι ότι από την 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί ο νέος μηχανισμός που στην πράξη εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής κι άρα οι επόμενοι λογαριασμοί θα είναι πιο ισορροπημένοι παρά την κρίση η οποία δυστυχώς συνεχίζεται. «Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για κάθε πολίτη που δοκιμάζεται», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ στο Νταβός πρότεινε την επιλογή της Ελλάδας να φορολογήσει με 90% τα υπερκέρδη των εταιρειών ρεύματος να τη μιμηθούν και άλλα κράτη.

Επεσήμανε την «υποκρισία του λαϊκισμού» αναφορικά με τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε: «Θα πω μόνο ότι αν κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η πολιτεία δεν θα το επιτρέψει».

Επιστρέφοντας στην ημερήσια διάταξη, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις πρωτοβουλίες: «Η πρώτη αφορά τη σημαντική παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου ως μεγαλύτερου πιστωτή προκειμένου τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να αποφύγουν την πτώχευση, να εξυγιανθούν, να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια και να λειτουργήσουν ξανά. Είναι μία επιλογή που υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως καλύπτει και ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού μας», είπε. Και πρόσθεσε: «Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο θέλω να αναδείξω, σε αυτή τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση, έχει αμιγώς κοινωνικό περιεχόμενο. Ακολουθεί τη σημαντική τομή την οποία κάναμε στην Πρωτοβάθμια Υγεία με τον θεσμό πια του δωρεάν προσωπικού γιατρού και για όλους, μία τομή η οποία έγινε αποδεκτή πολύ θετικά από την κοινωνία, κ. Υπουργέ και κα. Αναπληρώτρια Υπουργέ, και είναι πολύ σημαντικό να την υλοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα».

Στάθηκε επίσης σε μια ακόμη σημαντική τομή που επιχειρείται με τις ρυθμίσεις για το πλαίσιο του αναδυόμενου τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κυβερνοασφάλειας.

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πολύ που μπορούμε και ξαναβρισκόμαστε δια ζώσης, νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πότε ήταν το τελευταίο Υπουργικό το οποίο είχαμε κάνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδριάζουμε σήμερα στον απόηχο των ταξιδιών που έκανα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Νταβός. Είναι αποστολές που πιστεύω ότι εξέπεμψαν κοινό μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος σε κάθε επίπεδο: διπλωματικό, αμυντικό, οικονομικό, αλλά πλέον και ενεργειακό.

Αυτό ακριβώς το μήνυμα χειροκρότησαν ο πρόεδρος Μπάιντεν, η αντιπρόεδρος, το Αμερικανικό Κογκρέσο, για να το συμμεριστούν λίγο μετά στην Ελβετία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί που βλέπουν πια την Ελλάδα ως έναν δυναμικό επενδυτικό προορισμό.

Η δυνατή Ελλάδα, βέβαια, ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν, τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν, τόσο περιθωριοποιούνται.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μάς θέλει δίπλα-δίπλα, όμως -δυστυχώς- εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Εμείς, συνεπώς, δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα, μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα, αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και προφανώς δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς, σε όλα τα fora, όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας.

Και βάζω εδώ μία τελεία για να περάσω στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, τα οποία παραμένουν σταθερή προτεραιότητά μας. Αυτά πρωταγωνιστούν στη σημερινή ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει εννέα διαφορετικές παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής.

Και όπως ξέρετε- και έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενα Υπουργικά Συμβούλια- εφαρμόζουμε ήδη στον τομέα της ενέργειας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη.

Σε λίγες μέρες, μάλιστα -εκτιμούμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου- θα έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα ώστε να καλυφθεί αναδρομικά το 60% των πρόσθετων ανατιμήσεων στο ρεύμα, όπως έχουμε δεσμευτεί. Και αυτές οι εκπτώσεις αυξάνονται και απλώνονται πλέον σε πάρα πολλούς, στους περισσότερους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης που κάνουν. Ενώ από 1ης Ιουλίου θα ισχύει πλέον και ο νέος μηχανισμός που στην πράξη, όπως έχουμε πει, εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επόμενοι λογαριασμοί πια θα είναι πολύ πιο ισορροπημένοι, παρά την κρίση η οποία, δυστυχώς, συνεχίζεται.

Σημαίνουν, όμως, ότι και η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για κάθε πολίτη που δοκιμάζεται.

Δεν μπορώ, ωστόσο, να αποφύγω ένα σχόλιο. Θυμάστε όλοι σας τα μεγάλα λόγια τα οποία ακούστηκαν για τα υπερέσοδα, τα υπερκέρδη των εταιρειών ρεύματος και την αμηχανία που προκαλέσαμε σε κάποιους όταν ανακοινώσαμε ότι αυτά θα φορολογηθούν με 90%. Στο Νταβός, λοιπόν, η Κριστίν Λαγκάρντ πρότεινε τη συγκεκριμένη επιλογή να τη μιμηθούν και άλλα κράτη. Και χθες η Ελληνική Βουλή την ψήφισε, αλλά μόνο με τις ψήφους των βουλευτών μας. Γιατί; Γιατί όσοι φωνασκούσαν τότε κατά των συμφερόντων αποκάλυψαν τώρα τα δικά τους συμφέροντα και κρύφτηκαν, δυστυχώς, πίσω από το παρόν.

Η ίδια η ζωή, λοιπόν, αποκαλύπτει την υποκρισία του λαϊκισμού, όπως και χθες, που μερικοί νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς οι οποίοι προστάτευαν τα έργα κατασκευής της νέας βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Θα πω μόνο ότι αν κάποιοι θέλουν να ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η πολιτεία δεν θα το επιτρέψει. Και ότι αν αναζητούν αίμα και «ήρωες» επεισοδίων δεν θα τους βρουν σε συλλογικότητες με το αποκαλυπτικό όνομα «Ανομία». Και ότι, επιτέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει: με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία; Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα;

Αυτά είναι τα απλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν. Δική μας απάντηση στο γκρέμισμα των βιβλιοθηκών είναι το χτίσιμο της νέας παιδείας, της τριτοβάθμιας παιδείας, όπως δηλώνει και το νέο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια το οποίο έχει εγκριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και παρουσιάστηκε αναλυτικά χθες από την υπουργό Παιδείας.

Είναι ένα πολύ τολμηρό και πολύ μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο σας ζητώ να το στηρίξουμε όλοι με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό θα είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη την οποία θα δώσουμε τους επόμενους μήνες.

Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες για φοιτητές και καθηγητές. Καθιερώνει εσωτερικά προγράμματα Erasmus, παράλληλες σπουδές σε σχολές, διπλά πτυχία, startups φοιτητών, σύνδεση με την εργασία πριν ακόμα από την αποφοίτηση. Κι όλα αυτά συνδυασμένα με ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης αλλά και ανάδειξης καθηγητών, το οποίο συνδυάζει τη διαφάνεια με την αξιοκρατία, στα πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις προηγμένες χώρες.

Επιστρέφοντας τώρα στην ημερήσια διάταξη, επιτρέψτε μου να επισημάνω ιδιαίτερα τρεις πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορά τη σημαντική παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου ως μεγαλύτερου πιστωτή προκειμένου τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να αποφύγουν την πτώχευση, να εξυγιανθούν, να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια και να λειτουργήσουν ξανά. Είναι μία επιλογή που υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως καλύπτει και ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού μας.

Σίγουρα δίνει παραπάνω ζωή στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ο οποίος ήδη έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες με την επαναλειτουργία των ναυπηγείων της Σύρου και την ιδιωτικοποίηση του Σκαραμαγκά, όπου αντιμετωπίστηκαν και κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο θέλω να αναδείξω, σε αυτή τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση, έχει αμιγώς κοινωνικό περιεχόμενο. Ακολουθεί τη σημαντική τομή την οποία κάναμε στην Πρωτοβάθμια Υγεία με τον θεσμό πια του δωρεάν προσωπικού γιατρού και για όλους, μία τομή η οποία έγινε αποδεκτή πολύ θετικά από την κοινωνία, κ. Υπουργέ και κα. Αναπληρώτρια Υπουργέ, και είναι πολύ σημαντικό να την υλοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε παρεμβάσεις στη λειτουργία των νοσοκομείων, αφενός παρέχοντας κίνητρα ώστε να ενταχθούν περισσότεροι γιατροί στο ΕΣΥ, να επιστρέψουν από το εξωτερικό όσοι έφυγαν -και είναι, δυστυχώς, πολλοί αυτοί- και αφετέρου προσφέροντας πληρέστερη εκπαίδευση στους ειδικευόμενους γιατρούς μας, ώστε να είναι πιο ουσιαστικές και οι δικές τους υπηρεσίες κατά το αγροτικό τους στην περιφέρεια και στα νησιά μας.

Τέλος, μία σημαντική ακόμα τομή επιχειρείται με τις ρυθμίσεις μας για το πλαίσιο του αναδυόμενου τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και της κυβερνοασφάλειας.

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί σε κάποιους, αυτό το νομοσχέδιο να ακούγεται πολύ τεχνικό και πιθανώς όχι τόσο άμεσης προτεραιότητας. Πιστέψτε με, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά μοχλό της οικονομίας, αποτελεί και μέρος της άμυνάς μας.

Στο Νταβός, για παράδειγμα, συζητήσαμε με τον πρόεδρο της Google Ευρώπης πώς η Ελλάδα θα καταστεί όχι απλά ενεργειακός αλλά και ψηφιακός κόμβος, αναπτύσσοντας δηλαδή μαζί με τα ενεργειακά και υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών, τα οποία θα συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική, μεταφέροντας όχι μόνο ενέργεια αλλά και δεδομένα. Άμα δείτε πού καταλήγουν όλα αυτά τα καλώδια στη Μεσόγειο, θα διαπιστώσετε ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία καταλήγει στη Μασσαλία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος γιατί να μην καταστεί και η Ελλάδα κόμβος υποδοχής δεδομένων, τα οποία θα έρχονται από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισημάνω ότι οι πόλεμοι πλέον δεν διεξάγονται μόνο με τα όπλα, αλλά και με τα πληκτρολόγια. Τα σαμποτάζ δε γίνονται μόνο με εκρήξεις αλλά και με ψηφιακά black-out. Και φυσικά η δημοκρατική ζωή δεν υπονομεύεται μόνο με αυταρχικές απαγορεύσεις, αλλά και με τον οργανωμένο «πληθωρισμό» ανυπόστατων ηλεκτρονικών φημών από ύποπτα κέντρα.

Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αφορούν την ίδια πια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Έχουμε, λοιπόν, πολλά να κάνουμε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)

Ρόδος - Καταγγελία για βιασμό: Τι λέει η 21χρονη και τι δηλώνει ο πρώην παίκτης ριάλιτι