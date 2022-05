Κοινωνία

Αρετή Γεωργιλή: Συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού που της επιτέθηκε

Ο άνδρας συνελήφθη στην Νίκαια. Η καταγγελία του θύματος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Νίκαια, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο οδηγός φορτηγού που κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην Αρετή Γεωργιλή, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την περιπέτεια που βίωσε.

Σε βάρος του κατηγορουμένου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη σήμερα (27-5-2022) το μεσημέρι στη Νίκαια, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ημεδαπός κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή.

Ειδικότερα ο ανωτέρω κατηγορείται ότι χθες (26-5-2022) το πρωί, σε υπόδειξη ημεδαπής να μετακινήσει το Δ.Χ.Φ. όχημά του, που είχε σταθμεύσει έμπροσθεν του γκαράζ της οικίας της, εμποδίζοντας την έξοδο του αυτοκινήτου της, την εξύβρισε, την απείλησε και άσκησε σε βάρος της σωματική βία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

