Αθλητικά

Champions League – εισιτήρια: Τρελές… τιμές στην “μαύρη αγορά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το sold out για τον μεγάλο τελικό έχει ανακοινωθεί εδώ και πολλές μέρες, αλλά στο διαδίκτυο διακινούνται «μαγικά χαρτάκια» έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ.

«Τρελές» τιμές στη «μαύρη αγορά» των εισιτηρίων για τον αυριανό (28/5) τελικό του Champions League στο «Stade de France», ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρουν ανταποκρίσεις ΜΜΕ από το Παρίσι, η τιμή εισιτηρίου φτάνει έως και 5.000 στη διαδικτυακή αγορά. Να σημειωθεί ότι οι κανονικές τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 50 έως 578 ευρώ.

Επίσημα το sold out στα εισιτήρια του τελικού, ο οποίος μετακινήθηκε από την Αγία Πετρούπολη στο Παρίσι, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ανακοινώθηκε στις 28 Απριλίου, μετά την πώληση των αναμενόμενων 52.000 εισιτηρίων, 20.000 για κάθε ομάδα και 12.000 για το υπόλοιπο κοινό.

Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα στα social media, με τα πιο ακριβά εισιτήρια να μεταπωλούνται από πλατφόρμες που ειδικεύονται σε αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)