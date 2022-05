Αθλητικά

Τελικός Champions League – Τσιμίκας: είναι ένα μεγάλο όνειρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το όνειρό του ζει ο Έλληνας παίκτης, ο οποίος απόψε θα αγωνιστεί στον τελικό του Champions League, με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ώρες πριν τον αποψινό (22:00) τελικό του Champions League, που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι με διεκδικήτριες του τροπαίου, την Λίβερπουλ και την Ρεάλ Μαδρίτης, ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας, τοποθετήθηκαν σε σχετικό βίντεο, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του συλλόγου στο Twitter.

Ο πρωταγωνιστής του κυπέλλου Αγγλίας, Κώστας Τσιμίκας, θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Για να είμαι ειλικρινής είναι ένα μεγάλο όνειρο. Όταν παίζαμε στις αλάνες, πάντα λέγαμε ότι αγωνιζόμασταν στον τελικό του Champions League. Ανυπομονώ γι' αυτόν τον αγώνα. Οι φίλαθλοι μας, δίνουν τα πάντα. Όταν τους ακούμε, αυτό το συναίσθημα είναι ανεκτίμητο».

Ο διεθνής μέσος των «ρεντς», Τζόρνταν Χέντερσον, στάθηκε στην ωριμότητα της ομάδας: «Έχουμε ωριμάσει πολύ ως ομάδα και θέλουμε να φθάσουμε όσο γίνεται σε περισσότερους τίτλους. Θέλουμε να... γράψουμε την μεγαλύτερη δυνατή Ιστορία. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε», ενώ ο κεντρικός αμυντικός, Βίρτζιλ Φαν Ντάϊκ, τόνισε: «Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι ένα όνειρο να παίξεις στον τελικό, αλλά και να κερδίσεις το τρόπαιο. Και μάλιστα να το κερδίσεις αφού το έχασες. Το χάσαμε την πρώτη φορά όλοι μαζί».

Από την πλευρά του, ο αριστερός μπακ, Αντριου Ρόμπερτσον, επεσήμανε: «Όταν ξεπεράσαμε την απογοήτευση της Κυριακής, σκεφθήκαμε, πώς τώρα παίζουμε για το σημαντικότερο τρόπαιο. Θέλουμε να νιώσουμε ξανά αυτό το συναίσθημα», ενώ ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της ομάδας, Αλισον, σχολίασε: «Όταν κερδίζεις κάτι, ζεις μια ιδιαίτερη στιγμή. Ήρθα στην Λίβερπουλ γι' αυτού του είδους τις ευκαιρίες. Δεν είναι βέβαιο ότι θα νικήσεις και θα βρίσκεσαι εκεί, αλλά εδώ, έχω συμπαίκτες που μάχονται για τον ίδιο στόχο».

Ειδήσεις σήμερα:

Αδερφή Θύμιου: Φοβάμαι μην τον έχουν σκοτώσει

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές την Κυριακή

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε