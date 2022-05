Κοινωνία

Τροχαία - Παραλιακή: ένας νεκρός και ένας ακρωτηριασμένος οδηγός

Με αίμα "βάφτηκε" για άλλη μία νύχτα η παραλιακή

Άσχημη ήταν η νύχτα στην παραλιακή λεωφόρο. Ένας 30χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε πάνω σε δύο προπορευόμενα αυτοκίνητα, στο Παλαιό Φάληρο, ενώ σε ένα δεύτερο τροχαίο που έγινε στο ύψος του Ελληνικού, ακρωτηριάστηκε νεαρός οδηγός μηχανής όταν τον εμβόλισε ένα τζιπ, ο οδηγός του οποίου αναζητείται.

Το πρώτο τροχαίο έγινε το βράδυ της Παρασκευής, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, έξω από το Πάρκο Φλοίσβος, όταν μία μοτοσυκλέτα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δύο αυτοκίνητα. Ο οδηγός της κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δίπλα βρέθηκε ένα κράνος αλλά δεν έχει διαπιστωθεί αν το φορούσε. Στο σημείο για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία τραυματίστηκαν από τα 2 ΙΧ ένα 14χρονο κορίτσι και δύο γυναίκες 48 και 50 ετών.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην παραλιακή, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ένα τζιπ Land Rover Freelander ανθρακί χρώματος που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, εμβόλισε κυριολεκτικά μία μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ακρωτηριάστηκε το πόδι του.

Ο οδηγός του τζιπ που ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, αναζητείται από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Καλλιθέας. Σύμφωνα με πληροφορίες το τζιπ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο, σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από το σημείο ενώ είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί ο οδηγός του.

πηγή: notia.gr

