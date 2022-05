Κόσμος

Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία για την 569η επέτειο (βίντεο)

Η πρωινή τελετή των Τούρκων στην Αγιά Σοφιά για την 569η επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. "Μίνι φιέστα" ετοιμάζει ο Ερντογάν στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ.

Οι εορτασμοί της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε από τα χαράματα με μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία.

Το κτίριο της Αγίας Σοφίας ήταν κατάμεστο με μουσουλμάνους. Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων ΑλίΕρμπας διάβασε τα εδάφια για την Κατάκτηση , όπως αποκαλούνται, από το Κοράνι.



Αποκορύφωνα των εκδηλώσεων της άλωσης θα είναι ο εορτασμός απόψε το αεροδρόμιο Ατατούρκ με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τουρκος Πρόεδρος στο αεροδρόμιο Ατατούρκ το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό πάρκο παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, θα φυτέψουν απόψε το πρώτο δέντρο.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η 29η Μαϊου 1453 θεωρείτο ως το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η αρχή μας νέας εποχής και ότι ήταν από τις μέρες που γράφτηκε στην περήφανη ιστορία των Τούρκων.

