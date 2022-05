Κόσμος

Ερντογάν: Θα κάνουμε ό,τι πρέπει με όσους μας βλέπουν σαν εχθρούς

Τι δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν

Σε δηλώσεις του εν πτήση στους Τούρκους δημοσιογράφους επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. «Τελειώσαμε τις Συνεδριάσεις του Στρατηγικού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου με την Ελλάδα; Το εξηγήσαμε αυτό; Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει Ελλάδα, βάλε μια τάξη’. Δεν μπήκατε σε τάξη, οπότε καταργήσαμε το Στρατηγικό Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου. Ο Μητσοτάκης από τώρα και στο εξής δεν είναι πλέον συνομιλητής μου. Γιατί; Εγώ δέχομαι ως συνομιλητές μου ανθρώπους που ασκούν πολιτική με προσωπικό τρόπο.

Θα μου μιλήσεις, θα φάμε, θα πούμε ‘ας μην βάλουμε τρίτες χώρες ή πρόσωπα ανάμεσά μας’, θα το υποσχεθείς. Θα περάσουν 15 μέρες μετά, θα πας στις ΗΠΑ, θα μιλήσεις κατά της Τουρκίας στο αμερικανικό Κογκρέσο. Για ποιο λόγο; Για να πάρεις χειροκρότημα από εκεί. Συγνώμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτούς. Με τόσο οπλισμό κλπ δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει με αυτούς που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε. Αυτός που είναι φίλος με εμάς, είμαστε φίλοι αλλά να ξέρουν καλά πως γι αυτούς που μας βλέπουν ως εχθρούς θα κάνουμε αυτό που πρέπει».







Για την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ με την έγκριση της Τουρκίας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα είχε φύγει από το ΝΑΤΟ στο παρελθόν, η τότε τουρκική διοίκηση άνοιξε τον δρόμο για να μπει ξανά η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ». «Η Ελλάδα έλεγε τα ίδια, έλεγε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρωστάει στην Ευρώπη 400 δισ. ευρώ. Οι ΗΠΑ έχουν αυτή τη στιγμή 9 βάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, εναντίον ποιών δημιουργούνται αυτές οι βάσεις, γιατί υπάρχουν αυτές οι βάσεις; Να τι λένε: ‘Ενάντια στη Ρωσία…’. Ψέματα… Δεν είναι ειλικρινείς. Μπροστά σε όλα αυτά είναι εμφανής η στάση τους απέναντι στην Τουρκία. Να τι έκαναν στον Μητσοτάκη τις προάλλες. Στην Αμερική άνοιξαν τις πόρτες της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και τους έβαλαν να μιλήσουν εκεί. Σε αυτή την ομιλία χειροκρότησαν; Χειροκρότησαν. Τα F16 τα έφεραν στην ατζέντα; Τα έφεραν. Πιστεύουμε ότι ένας μουσουλμάνοους δεν κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Όσο ο Ταγίπ Ερντογάν είναι επικεφαλής της Δημοκρατίας της Τουρκίας, δεν μπορούμε να πούμε ‘ναι’ στις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ».





Για το φυσικό αέριο και τις σχέσεις με το Ισραήλ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν σημεία για γεωτρήσεις που καθορίστηκαν από τα σεισμικά μας πλοία έρευνας της Τουρκίας. «Τα πλοία γεωτρήσεων μας θα εκτελέσουν τις εργασίες τους σε αυτές τις καθορισμένες θέσεις».

Για τη μεταφορά του ισραηλινού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «φυσικά θα υπάρξουν συναντήσεις του Υπουργού μας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους για να γίνει ένα τέτοιο βήμα με το Ισραήλ όσον αφορά το φυσικό αέριο. Αν δούμε τις πληροφορίες που μας έφερε ο Υπουργός Εξωτερικών μας, λένε ότι είναι έτοιμοι και θα συνεχίσουμε το έργο μας σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι, θα έχουμε κάνει τα βήματα για να φέρουμε τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ σε πιο θετικό σημείο. Αυτή τη στιγμή, οι προοπτικές για το θέμα είναι θετικές. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε γρήγορα τις διαδικασίες προς αυτή τη θετική κατεύθυνση».





Για τις επαφές της φινλανδικής και σουηδικής προεδρίας στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «δυστυχώς, οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας μας με τη Φινλανδία και τη Σουηδία δεν ήταν στο αναμενόμενο επίπεδο. Έχουν προσδοκίες, αλλά δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την Τουρκία, και εξακολουθούν να μεταφέρουν τρομοκράτες στη Στοκχόλμης, στη Σουηδία». « Δεν είναι ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν».

