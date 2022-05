Πολιτική

Ερντογάν: Σταματήστε στην Μεσόγειο, σταματήστε στο Αιγαίο

Νέο κρεσέντο κατά της Ελλάδας από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, στη φιέστα που έστησε για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

«Η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει τη λάθος πορεία. Λέμε σταματήστε στη Μεσόγειο, σταματήστε στο Αιγαίο», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τους εορτασμούς για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης που πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, το οποίο έγινε εθνικό πάρκο.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στους εχθρούς της Τουρκίας - όπως είπε - ανέφερε : «Αυτοί που τρέφουν εχθρότητα, αυτοί που τυφλώνουν τα πάθη τους, ως εχθρός μου… έι εχθρέ μου, εσύ είσαι η ταχύτητά μου, σε χρειάζομαι μέρα νύχτα».

Ο Ταγίπ Ερντογαν εξέφρασε την περηφάνεια της χώρας του για την άλωση της Κωνσταντινούπολης: «560.000 άνθρωποι στέκονται μπροστά μου αυτήν την ημέρα που γιορτάζουμε την 569η επέτειο από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Τι όμορφοι άνθρωποι που είστε», ανέφερε.

Όπως είπε «μια εποχή κλείνει, μια εποχή ανοίγει. Χαιρετίσματα στους προγόνους που άνοιξαν και έκλεισαν την εποχή».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι «ο Πορθητής έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας με το γεγονός ότι έχει κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν πάντα κόρη οφθαλμού. Αυτή η κατάκτηση, η μητέρα των κατακτήσεων, να είναι ευλογημένη για πολλούς αιώνες. Ο Θεός να ευλογεί τον Πορθητή».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «ο Μωάμεθ ο Πορθητής, που κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη και πραγματοποίησε τα όνειρα των μουσουλμάνων για 7 αιώνες, έθαψε τα όνειρα του Βυζαντίου στην ιστορία.

