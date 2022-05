Αθλητικά

Λίβερπουλ: Φεύγει ο Μανέ;

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση που κυκλοφορεί μετά τον τελικό του Champions League, πως ο επιθετικός της Λίβερπουλ Σάντιο Μανέ αποφάσισε να φύγει και να ενταχθεί στην Μπάγερν Μονάχου αυτό το καλοκαίρι.

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έχει έρθει σε συμφωνία με τον ατζέντη του, καθώς ο 30χρονος Σενεγαλέζος διεθνής άσος, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους «κόκκινους» έως τον Ιούνιο του 2023, έχει αποφασίσει πως θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και ενημέρωσε χθες τον τεχνικό της ομάδας, Γιούργκεν Κλοπ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την Μπάγερν Μονάχου για την ολοκλήρωση της μεγάλης αυτής μεταγραφής. Ο Σάντιο Μανέ έχει παίξει 51 αγώνες με τη Λίβερπουλ αυτή την αγωνιστική περίοδο, σκοράροντας 23 γκολ και δίνοντας 5 ασίστ.

