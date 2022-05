Αθλητικά

Play Off Basket League: 1-0 ο ΠΑΟ τη Λάρισα

Προβάδισμα στους αγώνες με τη Λάρισα πήρε ο Παναθηναϊκός.

Το πρώτο βήμα -στην ημιτελική φάση των πλέι οφ της Basket League- προς τους τελικούς έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 87-77 της Λάρισας, στο ΟΑΚΑ. Οι Νέντοβιτς (20π.), Παπαπέτρου (18π.) και Παπαγιάννης (7π. και 12ρ.) ήταν οι τρεις παίκτες που ξεχώρισαν από πλευράς «πρασίνων». Ο Ουάιτ είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Σαντ-Ροος 9 πόντους, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πέιτον Σίβα με 8 πόντους (2/4). Χωρίς τον Βασίλη Καββαδά παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Έλληνας σέντερ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί.

Πάντως, η ομάδα του Φώτη Τακιανού που αν και με μειονέκτημα έδρας απέκλεισε τον 3ο Κολοσσό Ρόδου στην ά φάση των πλέι οφ, έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Γιώργου Βόβορα. Ο Στέφαν Μούντι τέλειωσε το παιχνίδι με 29 πόντους (7/11 τρίποντα), ενώ από 14 πόντους πρόσθεσαν οι Τσαϊρέλης και Κρούμπαλι (και 12 ριμπάουντ).

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Λάρισα, την ερχόμενη Τρίτη (31/5) και ώρα 19:30.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 49-39, 70-62, 87-77

Ο Στέφαν Μούντι δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού μετά το τζάμπολ, με τον βραχύσωμο πόιντ γκαρντ να πετυχαίνει διαδοχικούς πόντους για τη Λάρισα. Από πλευράς «πρασίνων», ζεστός ξεκίνησε ο αρχηγός τους Ιωάννης Παπαπέτρου, ενώ συνεισφορά στο σκορ είχε και ο Σαντ-Ροος για το 14-13. Τσαϊρέλης και Κρούμπαλι πήραν πρωτοβουλίες για τους Θεσσαλούς, με τον δεύτερο να έχει σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ, για να ξεφύγει με +9, 17-25 η ομάδα του Φώτη Τακιανού. Το τρίποντο του Κασελάκη έφερε τον Παναθηναϊκό στο -5, 20-25 που ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου.

Η έναρξη της 2ης περιόδου είδε τον Πέιτον Σίβα να σημειώνει 5 σερί πόντους, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς έβγαλε «φωτιές», αφού σημείωσε τους επόμενους 11 πόντους της ομάδας του Γιώργου Βόβορα. Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 36-29. Ο Στέφαν Μούντι, όμως με νέο τρίποντο και με 2/2 βολές του Μάριτς, η Λάρισα μείωσε στο καλάθι, 36-34. Παπαπέτρου και Μέικον υπέγραψαν σερί 6-0 (42-34), για το +8 (για πρώτη φορά) από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο Μούντι με τρίποντο έφτασε τους 19 προσωπικούς πόντους (5/7 τρίποντα στο α΄ μέρος), 42-37. Νέο σερί, αυτή τη φορά 7-0, με βασικό εκφραστή αυτού τον Παπαπέτρου (πέτυχε 5 σερί πόντους) απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τους γηπεδούχους, 49-37 (+12), για να διαμορφώσει το σκορ ημιχρόνου με λέι απ ο Τσαϊρέλης (49-39). Παπαπέτρου και Νέντοβιτς ολοκλήρωσαν το πρώτο 20άλεπτο με 14 πόντους έκαστος, 7 ριμπάουντ είχε ο Παπαγιάννης, 5 ο Οκάρο Ουάιτ, ενώ 4 ασίστ μετρούσε ο Σαντ-Ροος από πλευράς «πρασίνων». Για τη Λάρισα, πέραν των 19 πόντων του Μούντι, σημαντική συνεισφορά είχαν οι Κρούμπαλι (7 ριμπάουντ) και Καράμπελας (5 ασίστ).

Οι Θεσσαλοί κυνηγούσαν σε όλο το 3ο δεκάλεπτο, αλλά η αλήθεια είναι πως κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά και να γίνουν εκ νέου απειλητικοί. Με πολυφωνία στην επίθεση, οι «πράσινοι» παρέμεναν στην πρωτοπορία, με τον Ουάιτ να προσφέρει στην «πράσινη» παραγωγικότητα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του 3ου δεκαλέπτου. Όμως μετά το τρίποντο του Μπέρζινς, ο Στέφαν Μούντι το πήρε ξανά... προσωπικά και με one man show έφερε τη Λάρισα, στο -1, 61-60. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του Γιώργου Παπαγιάννη να βγει μπροστά! Ο σέντερ του Παναθηναϊκού πέτυχε 6 διαδοχικούς πόντους, οι 4 πρώτοι με δύο εντυπωσιακά καρφώματα, ενώ το τρίποντο του Μέικον που ακολούθησε επανέφερε σε διψήφιο νούμερο την τιμή της διαφοράς, 70-60. Με hook ο Τσαϊρέλης μείωσε σε 70-62.

Ένα λάθος και ένα φάουλ του Έβανς στον Μάριτς, οδήγησαν στο 70-64. Όμως ο Έβανς διόρθωσε ευστοχώντας έξω από τα 6.75 (73-64), με τον Σίβα να είναι επίσης εύστοχος σε σουτ για τρεις αμέσως μετά κι ενώ είχε προηγηθεί τρίποντη «βόμβα» του Ζάρα (76-67). Χωρίς σκορ έμειναν οι δύο ομάδες για τα επόμενα τρία λεπτά και ήταν ο Νώντας Παπαντωνίου που με τρίποντο ξεκόλλησε τους Θεσσαλούς (76-70). Ο Μπέρζινς έστειλε τον Παπαπέτρου στη γραμμή των βολών και ο αρχηγός των «πρασίνων» ήταν εύστοχος (78-70). Με νέο φάουλ, ο Μπέρζινς έδωσε την ευκαιρία στον Παπαγιάννη να αυξήσει τη διαφορά (79-70 με 1/2 βολές του Έλληνα σέντερ). Για να κάνει και τρίτο διαδοχικό φάουλ, αυτή τη φορά στον Νέντοβιτς, ο Μπέρζινς, με τον Σέρβο να διαμορφώνει το 81-70 από τη γραμμή των βολών. Ο Μπέρζινς ήταν άστοχος στην επόμενη επίθεση της Λάρισας, ο Παπαγιάννης πήρε το αμυντικό ριμπάουντ και ο Ουάιτ με λέι απ «έγραψε» το 83-70, με εναπομείναντα χρόνο τρία λεπτά. Οι παίκτες του Φώτη Τακιανού δεν είχαν πρόθεση να... παραιτηθούν, όπως φαίνεται από το τρίποντο του Μούντι και το hook του Τσαϊρέλη (83-75).

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Συμεωνίδης, Θεονάς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μέικον 9 (1), Παπαγιάννης 7, Παπαπέτρου 18 (1), Ουάιτ 10, Σαντ-Ροος 9 (1), Σίβα 8 (2), Μποχωρίδης, Κασελάκης 3 (1), Νέντοβιτς 20 (3), Έβανς 3 (1)

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Κρούμπαλι 14, Ζάρας 3 (1), Καράμπελας 3 (1), Μάριτς 6, Μούντι 29 (7), Τσαϊρέλης 14, Γκριν 2, Παπαντωνίου 3 (1), Μπέρζινς 3 (1)

