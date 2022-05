Πολιτική

Μητσοτάκης – ενεργειακή ακρίβεια: Το πρόβλημα απαιτεί ευρωπαϊκή λύση

Συνεδριάζουν οι 27 ηγέτες της Ε.Ε. Τι λένε κυβερνητικές πηγές για το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας που θα συζητηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει και για τις τουρκικές προκλήσεις.

Σε μία κρίσιμη διεθνή συγκυρία οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες σε μία έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, που καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα, όπως η οικονομική στήριξη και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η ασφάλεια της επισιτιστικής αλυσίδας, η ενέργεια και η άμυνα.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν πως κατά τις παρεμβάσεις του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επαναλάβει την πρόταση του για τη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της αγοράς, ώστε να μειωθεί η τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που φθάνει στον καταναλωτή. Τα ίδια πρόσωπα, υπενθυμίζουν, εξάλλου, πως η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το δικό της εθνικό σχέδιο στήριξης, που προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις για το ρεύμα για τον Μάιο και τον Ιούνιο καθώς και αναδρομική επιστροφή έως και 600 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών με εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ για τις αυξήσεις, που δεν επιδοτήθηκαν το διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Μαΐου 2022.

Επιπλέον, το εθνικό σχέδιο στήριξης προβλέπει την έμμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής με τον μηχανισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου και ο οποίος θα μειώσει τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 70-90%. Ωστόσο, και πέραν των παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα θα εξακολουθήσει, όπως επιβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη, να διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση καθώς, όπως επανειλημμένα έχει πει ο πρωθυπουργός, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μεγάλη εικόνα της ανάγκης απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα δεν πρέπει να επισκιάσει τη συζήτηση για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προκειμένου να μπει φρένο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και να ανακουφιστούν οι πολίτες.

Συναφείς με τα προαναφερθέντα είναι και οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια και το RepowerEU, οι οποίες κατά την Αθήνα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημειώνεται, δε, ότι η Ελλάδα μπορεί ακόμη να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρύπων (ETS), καθώς και από τα αδιάθετα δάνεια του RRF, ωστόσο, αυτές οι προτάσεις διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψιν την ανάγκη στήριξης των καταναλωτών.

Στο μέτωπο της τουρκικής προκλητικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την κλιμάκωση από την πλευρά της γειτονικής χώρας και την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς και για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, σε μια κρίσιμη συγκυρία που το τελευταίο που χρειάζεται είναι ακόμη μια εστία έντασης σε ένα ήδη φορτισμένο γεωπολιτικά ευρωπαϊκό τοπίο. Αναμένεται, μάλιστα, να τονίσει πως η Ελλάδα είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, όμως η παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν θα γίνει αποδεκτή.

