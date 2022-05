Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Χειλάκης: Με τα εγκλήματα της οικογένειας σταματάει το μυαλό (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο αγαπημένος ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Μίλησε για τον κορονοϊό, για τα επαγγελματικά του σχέδια αλλά και για το λόγο που απορρίπτονται οι αιτήσεις του στην Επίδαυρο.

"Εγώ θα συνεχίσω να φοράω μάσκα, ακόμη και μετά την κατάργησή της από 1η Ιουνίου γιατί φοβάμαι" αναφέροντας πως "έκανα και τα 3 εμβόλια και από Σεπτέμβριο θα κάνω και το 4ο αν χρειαστεί".

Φέτος πρωταγωνιστεί στη "Μήδεια" του Ευρυπίδη και με αφορμή την αναφορά στην παράσταση αυτή την οποία και σκηνοθετεί έκανε ένα σημαντικό διαχωρισμό σχετικό με την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας και τα 3 νεκρά παιδιά "μην μπερδεύουμε τους χαρακτήρες δράματος με ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά, στα όρια της ψυχασθένειας".

"Η πατροκτονία, η μητροτονία και η παιδοκτονία είναι τα χειρότερα εγκλήματα, σταματάει το μυαλό" τόνισε ο Χειλάκης.

Σε ερώτηση για την απιστία στις σχέσεις "για να διαπράξεις προδοσία - απιστία σημαίνει ότι άφησες εσύ ο ίδιος περιθώρια για να συμβεί αυτό"

Εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη πως έχει κάνει αιτήσεις στην Επίδαυρο για να ανεβάσει παραστάσεις όμως όπως είπε ¨δεν χώραγε στο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας"





