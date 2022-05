Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: ένταση μεταξύ Κούγια και της φερόμενης πρώην συντρόφου του σκηνοθέτη

Η φερόμενη πρώην σύντροφος του Δημήτρη Λιγνάδη αντέδρασε στις ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη, ανάμεσα στον Αλέξη Κούγια και την φερόμενη ως πρώην σύντροφο του σκηνοθέτη, η οποία καταθέτει ως μάρτυρας

Η ίδια αντέδρασε στις ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια, οι οποίες αφορούσαν κάποια email που είχαν αποσταλεί την περίοδο 2015-2017 στον κατηγορούμενο από την κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είναι η πρώην σύντροφός του.

Σύμφωνα με τα μηνύματα αυτά και σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας επιδείκνυε μια προσωπικότητα ιδιαίτερα εμμονική απέναντι στον Δημήτρη Λιγνάδη. Μάλιστα, τον καλούσε στο τηλέφωνο 120 φορές ορισμένες μέρες και έπαιρνε τηλέφωνο από διαφορετικούς αριθμούς, επειδή δεν σήκωνε ο Δημήτρης Λιγνάδης το τηλέφωνο όταν έβλεπε τον αριθμό της.

Η πρόεδρος τής πρότεινε να πάρει μια καρέκλα να καθίσει γιατί κάποια στιγμή έτρεμαν τα πόδια της, υπήρχε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

