Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ξεκινούν οι δόσεις και το μπαράζ ελέγχων

Πότε θα γίνει η ανάρτηση των ποσών που πρέπει να επιστρέψουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πόση είναι η έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή. Σε πόσες δόσεις μπορεί να ρυθμιστεί το ποσό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση των εκκαθαριστικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου από την ΑΑΔΕ η οποία παράλληλα θα τρέξει διασταυρώσεις για να εντοπίσει ποιοι έλαβαν κρατικό δάνειο αλλά δεν τήρησαν τους όρους, ποιοι υπέβαλλαν ψευδή στοιχεία καθώς και αν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκε μεγαλύτερη ενίσχυση από τη δικαιούμενη. Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν και μάλιστα με τόκο από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

Με τις αποφάσεις που υπογράφουν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Θόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπυλος και Αδωνις Γεωργιάδης ορίζονται τα εξής:

1. Εκκαθαριστικά: Για κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση στο myAADE και αποστέλλει email. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).

2. Δόσεις: Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως 29 Ιουλίου 2022. Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής της επιστρεπτέας σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης.

3. Πυρόπληκτοι: Απαλλάσσονται πλήρως από την επιστροφή του κρατικού δανείου οι επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021.

4. «Κούρεμα» έως 75%: Για την τήρηση των προϋποθέσεων επιστροφής των ποσών τα οποία είναι κουρεμένα έως και 75% λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών όπως προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

5. Ρήτρα της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης: Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το απαιτούμενο επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών . Συγκεκριμένα για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙV η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.

6. Ελεγχοι: Η ΑΑΔΕ αμέσως μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών της επιστρεπτέας προκαταβολής σχεδιάζει να προχωρήσει σε ελέγχους και διασταυρώσεις σε όσους ενισχύθηκαν την περίοδο της πανδημίας με στόχο να εντοπίσει όσους δεν τήρησαν τους όρους, ή έλαβαν μεγαλύτερα ποσά από αυτό που δικαιούνταν ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία. Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό:

το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της παρούσας ή το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί νοείται ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση υποβολής. Επιστροφή του 100% Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι: α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης. β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για τη μείωση της αρχικής βεβαίωσης επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων, και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπραξης, το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης. Στις περιπτώσεις α και β η επιχείρηση δεν δικαιούται την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής για κανένα καταβαλλόμενο ποσό. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία βεβαίωσής του. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. Ακολούθως η ΑΑΔΕ καταχωρεί τα στοιχεία του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και εκδίδει τις σχετικές ταυτότητες οφειλής. Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/β-Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η οφειλή από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης και διακριτά ο αναλογών τόκος, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).

