Δένδιας - Μπλίνκεν: Νέα επικοινωνία για Τουρκία και κατάληψη των τάνκερ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.



«Συζητήσαμε τηλεφωνικώς για τις τελευταίες εξελίξεις στον Κόλπο. Επίσης, ενημέρωσα τον ομόλογό μου για την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας, τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και επί του πεδίου, καθώς και για τις επισκέψεις μου σε Δυτικά Βαλκάνια» ενημερώνει με ανάρτηση στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνικώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Η συζήτηση τους επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου και στις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, υπό το φως της επίσκεψης του Υπουργού Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

Η συζήτηση τους επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου και στις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, υπό το φως της επίσκεψης του Υπουργού Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.





