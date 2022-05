Πολιτική

Αγία Σοφία: Η Τουρκία κατηγορεί τον Δένδια για επεκτατικές βλέψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας τα "έβαλε" με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, με αφορμή μήνυμά του στο Twitter. Τι απαντούν πηγές του ΥΠΕΞ.



Συνεχίζει την προκλητική ρητορική η Τουρκία. Αυτή τη φορά το υπουργείο Άμυνας της γείτονος, τα έβαλε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, κατηγορώντας τον ακόμη και για επεκτατικές βλέψεις γιατί έκανε δήλωση για τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.

Με αναρτήσεις στο twitter, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιτίθεται στον Νίκο Δένδια λέγοντας ότι η Αγιά Σοφιά βρίσκεται υπό την προστασία του τουρκικού έθνους από το 1453 και κατηγορείται η Ελλάδα πως κατεδάφισε τζαμιά και στη θέση τους έχτισε αποθήκες και κινηματογράφους.

«Αποφράς ημέρα για την εθνική μας μνήμη. Σήμερα, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός Μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε τζαμί, όπως και ο βανδαλισμός της Αυτοκρατορικής Πύλης, θλίβει κάθε άνθρωπο που σέβεται την ιστορία», έγραψε χθες (29.05.2022) ο Νίκος Δένδιας στο μήνυμά του στο twitter.

Αποφράς ημέρα για την εθνική μας μνήμη. Σήμερα, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός Μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε τζαμί, όπως και ο βανδαλισμός της Αυτοκρατορικής Πύλης, θλίβει κάθε άνθρωπο που σέβεται την ιστορία. pic.twitter.com/3lDEr8Z3yI — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 29, 2022

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ανφέρει στο Twitter: «Αποτελεί πλάνη να κοιτάει κανείς την Κωνσταντινούπολη, που κατακτήθηκε πριν από 569 χρόνια, ονειρευόμενος τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή το Βυζάντιο. Όσοι λαχταρούν (την εποχή) πριν από 1000 χρόνια, ας ξεκαθαρίσουν ποιος έχει επεκτατικές βλέψεις και ποιος είναι εμπόδιο στην ειρήνη.

1? 569 y?l once fethedilen Istanbul’a Roma Imparatorlugu’nun veya Bizans’?n hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 y?l oncesine ozlem duyanlar kimin yay?lmac?, kimin bar?sa engel oldugunu ac?kca ortaya koymaktad?r. — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) May 29, 2022

Η Αγία Σοφία, η οποία χρησιμοποιείται ως τέμενος επί αιώνες, βρίσκεται υπό την προστασία του τουρκικού έθνους από το 1453.

2? Yuzy?llar boyunca cami olarak kullan?lan Ayasofya 1453’ten bu yana Turk milletinin korumas? alt?ndad?r. — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) May 29, 2022

Είναι πολύ σοβαρό για να εξηγηθεί ακόμη και ως υποκρισία, το γεγονός ότι όσοι δήθεν λυπήθηκαν για την Αγία Σοφία δεν αντιτάχθηκαν στην κατεδάφιση των τζαμιών στην Ελλάδα, καθένα από τα οποία αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά, του 1500 και στην κατασκευή κινηματογράφων, εκθεσιακών αιθουσών, καταλυμάτων και αποθηκών στη θέση τους.

3? Ayasofya icin guya uzulenlerin, 1500’lu y?llardan kalan ve her biri kulturel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin y?k?larak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yap?lmas?na kars? c?kmamas? da iki yuzlulukle bile ac?klanamayacak kadar vahim bir durumdur. — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) May 29, 2022

Η ελληνική διοίκηση, που δεν δίνει ούτε χώρο ταφής στους μουσουλμάνους όταν πεθάνουν, προσπαθεί να εξαπατήσει τους δικούς της ανθρώπους με χονδροειδείς ψευδαισθήσεις και να καλύψει τις αδιέξοδες πραγματικότητες της. Ο ήλιος δεν σκεπάζεται με λάσπη.

Τιμούμε τη μνήμη του Σουλτάνου Μωάμεθ το Προθητή και του ηρωικού στρατού του, που κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη πριν από 569 χρόνια, με έλεος, ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες».

3? Ayasofya icin guya uzulenlerin, 1500’lu y?llardan kalan ve her biri kulturel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin y?k?larak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yap?lmas?na kars? c?kmamas? da iki yuzlulukle bile ac?klanamayacak kadar vahim bir durumdur. — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) May 29, 2022

Τι απαντά η Αθήνα

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών σχολιάζουν ότι αυτό που έγραψε στο τουίτερ ο Νίκος Δένδιας για την Αγία Σοφία δεν έχει την παραμικρή σχέση με διάθεση αναθεώρησης.



«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, για πολλοστή φορά, έθεσε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί όπως και το ζήτημα των πρόσφατων βανδαλισμών στην Αυτοκρατορική Πύλη» αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: η τουρκική προκλητικότητα “διαταράσσει” την ανατολική Μεσόγειο

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!

“Μόνα Λίζα”: Μεταμφιεσμένος άνδρας πέταξε τούρτα στο αριστούργημα του Ντα Βίντσι (βίντεο)