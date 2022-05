Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: Καμία αμφισβήτηση για το νέο πόρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την αιτία θανάτου της Μαλένας και το αίτημα για εκταφή της σορού του κοριτσιού. Γιατί αναφέρει πως καθυστερεί η ολοκλήρωση των νέων ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και του Νίκου Χατζηνικολάου ήταν την Δευτέρα ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ερωτηθείς για τον μακρύ χρόνο που έχει παρέλθει χωρίς να έχουν υπάρξει οριστικές απαντήσεις από την έρευνα για τα αίτια θανάτου των τριών κοριτσιών, απάντησε πως «οι συνάδελφοι που μελετούν τα στοιχεία πρέπει να το λύσουν το ζήτημα στο 100%, δεν μπορεί να υπάρξει μια έκθεση που να αφήνει κενά και ερωτήματα. Πρέπει να αναφέρεται η αιτία και ο μηχανισμός θανάτου, με βάση τα στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, ενώ δεν μπορεί να τεθούν υπόψη τα στοιχεία που τίθενται υπό αμφισβήτηση».

«Έχουμε φτάσει στο σημείο, όπου αναμένονται οι ιατροδικαστές για να ξεκλειδώσουν έρευνες που είναι πολύ πιο ώριμες από την δική μας», επεσήμανε ο κ. Λέων, αναφέροντας πως απομένει να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις και μετά από αυτό, όπως σημείωσε, «χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να υπάρξει το πόρισμα».

«Θα είναι πολύ χειρότερο να έχουμε μια νέα αμφισβητούμενη έκθεση και για την δικαιοσύνη και για όλους», τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.

Σχετικά με το αίτημα για εκταφή της Μαλένας και μάλιστα από την ίδια ιατροδικαστή που πριν από 3 χρόνια είχε κάνει την πραγματογνωμοσύνη για τον θάνατο του κοριτσιού, ο κ. Λέων είπε ότι «η εκταφή είναι το ύστατο μέσο στο οποίο καταφεύγουμε και μόνο όταν υπάρχει λόγος να γίνει. Στην Μαλένα έχουμε τοξικολογικές εξετάσεις που είναι απολύτως σαφείς πως δεν υπήρξε χορήγηση κάποιας ουσίας. Μια εκταφή θα μας βοηθήσει να μάθουμε εάν είχε υπάρξει στο παρελθόν κάποια δηλητηρίαση, αυτό όμως είναι δευτερεύον σε σχέση με το άμεσα ζητούμενο».

«Όλοι πλέον αμφισβητούμε την ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου του κοριτσιού και αναμένουμε πλέον με ορθή αξιολόγηση των ευρημάτων, να καταλήξουμε στην ορθή αιτία θανάτου», κατέληξε ο Γρηγόρης Λέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!

Κεραμέως: Πρακτική άσκηση με αμοιβή για 400000 φοιτητές

Αγρίνιο: Φίδι δάγκωσε άντρα - Δεν υπήρχε αντίδοτο στο νοσοκομείο