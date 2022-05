Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαράζ παραβιάσεων από drone και αεροσκάφη

Συνεχίστηκε για πολλοστή ημέρα το κρεσέντο τουρκικών προκλήσεων με παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας, αλλά και μια υπέρπτηση.

Με πολεμικά αεροπλάνα και μη επανδρώμένα αεροσκάφη συνεχίζεται η τακτική των τουρκικών προκλήσεων και της έργω αμφισβήτησης των ορίων του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς για έκτη συνεχόμενη ημέρα, ένα τουρκικό UAV, πέταξε πάνω από το Αιγαίο, προέβη σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε μια υπέρπτηση.

Ειδικότερα, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πραγματοποίησε στις 10:14 το πρωί, υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσσα, στα 19.000 πόδια.

Στην διάρκεια της ημέρας πέταξαν πάνω από το Αρχιπέλαγος και δύο τουρκικά F-16 σε σχηματισμό, τα οποία προχώρησαν σε μια παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και προέβησαν σε 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

