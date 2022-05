Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά στο Σχιστό

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική μετά από αναφορές για φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Πυροσβεστική μετά από αναφορές για φωτιά στην περιοχή του Σχιστού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία,όχημα έσπευσε στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο καπνός προερχόταν μάλλον από φουγάρο διυλιστηρίου.

Μαρτυρίες νωρίτερα ανέφεραν πως στο σημείο υπήρχαν πυκνοί καπνοί.

