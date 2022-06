Κόσμος

Βραζιλία: Εκατόμβη νεκρών και κρανίου τόπος από τις πλημμύρες (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες από τη Βραζιλία, όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο δεκάδων ανθρώπων και καταστροφές χωρίς προηγούμενο.

Ξεπεράστηκε χθες Τρίτη το όριο των εκατό θανάτων μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη βορειοανατολική Βραζιλία, καθώς σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα πτώματα 106 ανθρώπων που χάθηκαν εξαιτίας πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε προάστια της πόλης Χεσίφι, ενώ ψάχνουν άλλους τουλάχιστον οκτώ αγνοούμενους.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Περναμπούκο, της οποίας η Χεσίφι είναι η πρωτεύουσα, έκανε λόγο χθες το πρωί για εκατό νεκρούς. Όμως, με νέα ανακοίνωσή του μετά το μεσημέρι, γνωστοποίησε πως βρέθηκαν ακόμη έξι νεκροί στις ζώνες που χτυπήθηκαν σκληρότερα.

Στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν πάνω από 400 μέλη του πυροσβεστικού σώματος.

Οι έρευνες «θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή ωσότου να βρεθούν όλοι» όσοι αγνοούνται», διαβεβαίωσε ο Ουμπέρτου Φρέιρε, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας στην Περναμπούκο.

Στη Ζαρντίμ Μοντεβέρντε, μια από τις κοινότητες που σαρώθηκαν από κατολίσθηση λάσπης, ανάμεσα στη Χεσίφι και στη Ζαμποατάου ντος Γκουαραράπες, οι έρευνες έλαβαν τέλος, καθώς ανακτήθηκαν τα πτώματα των τριών τελευταίων ανθρώπων που αγνοούνταν.

Πάνω από 6.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Χεσίφι έχασαν τα σπίτια τους και στεγάζονται σε δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών.

Έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε 24 δήμους της Περναμπούκο.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου επιθεώρησε από αέρος τη Δευτέρα τις πλημμυρισμένες περιοχές και η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως αποδεσμεύει πιστώσεις περίπου 198 εκατομμυρίων ευρώ για να προσφερθεί βοήθεια στους πολίτες που επλήγησαν

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω, ο πόνος είναι πολύ δυνατός»: η Μαρία Λουσία ντα Σίλβα ζει στη Ζαρντίμ Μοντεβέρντε.

Η 56χρονη νοικοκυρά βγήκε έγκαιρα από το σπίτι της για να μην καταπλακωθεί από κατολίσθηση λάσπης, όμως οι γείτονές της δεν ήταν εξίσου τυχεροί: 11 μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους, ένα 12ο αγνοείται ακόμη.

«Θλίβομαι πάρα πολύ, ήταν σαν οικογένεια για μένα. Ζω εδώ σαράντα χρόνια, τους περισσότερους τους είδα να μεγαλώνουν», εξηγεί.

«Τα 11 πτώματα που βρέθηκαν κηδεύτηκαν (χθες) το απόγευμα, αλλά ψάχνουν ακόμα την ανιψιά της φίλης μου. Είναι 32 χρονών, στην ηλικία της κόρης μου», συνεχίζει η αφροβραζιλιάνα, που φορά γυαλιά ηλίου για να κρύβει τα πρησμένα από το κλάμα μάτια της.

«Δεν μπορώ να λέω τίποτα πια, αλλιώς με πιάνουν κλάματα», απολογείται ανάμεσα σε δυο λυγμούς.

Στη Ζαρντίμ Μοντεβέρντε, φτωχή συνοικία στην πλαγιά λόφου στα όρια της Χεσίφι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Περναμπούκο, και στη Ζαμποατάου ντος Γκουαραράπες, δεκάδες πυροσβέστες συνέχιζαν χθες, παρά την έντονη βροχόπτωση, τις έρευνες για τον εντοπισμό περίπου 20 αγνοουμένων.

Στην κορυφή του λόφου, μερικά σπίτια έστεκαν ακόμα όρθια, όμως σε απόσταση μερικών μέτρων, διέκρινε κανείς πραγματικό βάραθρο, σχεδόν κάθετο, εκεί όπου κατολίσθηση λάσπης παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της.

Πιο πέρα υψώνονται μάζες συντριμμιών, κομματιασμένων τούβλων, ρούχων, παιδικών παιγνιδιών, άλλων ατομικών ειδών θυμάτων...

«Σαν τσουνάμι»

Ο Μάριου Γκουανταλούπε, 60 χρονών, συνταξιούχος, μόλις γλίτωσε.

Η κατολίσθηση «παραλίγο να χτυπήσει το σπίτι μου. Τα είδα όλα, τους ξέρω όλους όσοι είναι νεκροί», δηλώνει ο μιγάς με χοντρά γυαλιά και γκρίζο μουστάκι.

«Αρχικά είδα ένα κομμάτι γης να υποχωρεί, μετά ήταν σαν να χτύπησε τσουνάμι. Η λάσπη τα κατέστρεψε όλα».

Στο ταπεινό σπίτι του, που σώθηκε ως εκ θαύματος, αποθηκεύονται τώρα τρόφιμα για τους πληγέντες.

«Δεν μπορείς να το πεις προαναγγελθείσα τραγωδία. Ζω εδώ πέρα σαράντα χρόνια και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα», δηλώνει.

«Είναι σίγουρα φαινόμενο που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, διότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ να πέφτει τόση πολλή βροχή σε τόσο λίγο χρόνο», συνεχίζει, εκφράζοντας την ανησυχία του πως θα επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες. «Αυτή είναι προειδοποίηση για τον ερχόμενο χειμώνα» του νότιου ημισφαιρίου, εκτιμά.

Μετεωρολόγοι συνδέουν τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Περναμπούκο με το φαινόμενο που αποκαλούν «ανατολικά κύματα», συνηθισμένο αυτή την περίοδο της χρονιάς, με βαρυφορτωμένα σύννεφα να μετακινούνται από την αφρικανική ήπειρο προς τις βραζιλιάνικες ακτές.

Μέσα σε μερικές ώρες, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, στην πολιτεία έπεσε ποσότητα νερού ίση με το 70% των κατακρημνίσεων που συνήθως καταγράφονται ολόκληρο τον Μάιο.

Μολονότι κανένας δεν περίμενε την τραγωδία, ορισμένοι κάτοικοι φέρνουν τις αρχές προ των ευθυνών τους.

«Πολύς κόσμος εδώ τα έχασε όλα. Όχι μόνο το σπίτι του, τη ζωή του! Χρειαζόμαστε φάρμακα, τρόφιμα», λέει ο Ζαΐλσον Γκόμες ντε Σόουζα, 34χρονος οικοδόμος.

«Η Ζαρντίμ Μοντεβέρντε καλεί σε βοήθεια! Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ μόνο για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία», ξεσπά.

