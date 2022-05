Κοινωνία

Πανελλαδικές 2022: Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων για τους απόφοιτους των ΓΕΛ και τον ΕΠΑΛ.

Ξεκινούν την Παρασκευή 2 Ιουνίου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους απόφοιτους των ΓΕΛ, ενώ αύριο, Πέμπτη 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις και για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ.

Οι εξετάσεις, όπως συνηθίζεται, ξεκινούν με την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανέρχεται σε 68.394 (στους οποίους θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Ο κάθε υποψήφιος για κάθε σχολή θα έχει διαφορετικά μόρια, γιατί ο συντελεστής βαρύτητας της Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι διαφορετικός σε κάθε σχολή, καθώς κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα. 393 Σχολές έχουν κρατήσει ίδιο το συντελεστή βαρύτητας με πέρσι.Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2022: Πρόγραμμα για ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-6-2022 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2022 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2022 – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2022 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2022 – ΧΗΜΕΙΑ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2022 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2022 – ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2022 – ΦΥΣΙΚΗ – Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2022 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πανελλήνιες 2022: Πρόγραμμα για ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ

ΠΕΜΠΤΗ 02-06-2022 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-06-2022 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΤΡΙΤΗ 07-06-2022 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΤΡΙΤΗ 07-06-2022 – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΤΡΙΤΗ 07-06-2022 – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 07-06-2022 – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022 – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022 – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022 – ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022 – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 14-06-2022 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΡΙΤΗ 14-06-2022 – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ 14-06-2022 – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΤΡΙΤΗ 14-06-2022 – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022 – ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022 – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2022 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2022 – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2022 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Τι απαγορεύεται

Οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2022, απαγορεύεται να έχουν μαζί τους στην αίθουσα:

βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο στις αίθουσες, υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Τι επιτρέπεται

Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες 2022 επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό μόνο ανεξίτηλης μελάνης (μαύρο ή μπλε), μολύβι, γομολάστιχα, γεωμετρικά όργανα και μπουκαλάκι με νερό ή αναψυκτικό.

Το μολύβι, γενικά, δεν επιτρέπεται στις απαντήσεις, παρά μόνο αν το διευκρινίζουν οι οδηγίες των θεμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η ΔΕΗ κατάθεσε αίτημα για πιλοτική δίκη

“The 2Night Show” - Μαρία Κοζάκου: Η απάντηση για το “κακιά αδερφή” του Καπουτζίδη