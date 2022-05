Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: Διαβάζει τη δικογραφία και ετοιμάζει “αντεπίθεση” (βίντεο)

Πότε θα συνεχιστεί η δίκη του δημοφιλούς ηθοποιού

Συνεχίζεται η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη στις 14 Ιουνίου με την συνέχεια της κατάθεσης της 2ης καταγγέλουσας.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης συζητά στις φυλακές με το Δημήτρη Λιγνάδη για τις δίκες τους, ενώ δέχεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ επισκεπτήριο από 2 συγγενείς και 2 δικηγόρους.

Ο ηθοποιός διαβάζει τη δικογραφία με προσοχή και ετοιμάζει την "αντεπίθεσή" .

Υπεθυμίζεται πως η ίδια σε ποηγούμενη κατάθεσή της υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος επί ένα δεκαήμερο της τηλεφωνούσε και όταν αυτή δεν απαντούσε της έστελνε απειλητικά μηνύματα. Η ίδια ,όπως είπε στους δικαστές, ήταν σε εξαιρετικά άσχημα ψυχολογική κατάσταση, αισθανόταν ντροπή και φόβο, ενώ η σχέση με τον σύντροφο που είχε τότε, οδηγήθηκε σε χωρισμό καθώς η ηθοποιός δεν του είπε τι της είχε συμβεί φοβούμενη την αντίδραση του. Επειδή δεν μπορούσε να έχει ερωτική σχέση μαζί του, όπως ανέφερε, του είπε ψέματα πως τον βλέπει φιλικά.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της ηθοποιού, τουλάχιστον δύο φορές, όπως εξιστόρησε στο δικαστήριο, ενώ ήταν ένα βήμα πριν να κλείσει συγκεκριμένους ρόλους σε τηλεοπτικά σήριαλ, την τελευταία στιγμή απορρίπτονταν.

