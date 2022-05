Παράξενα

Παραλία της Σκιάθου... ξέβρασε κοκαΐνη

Ποιοι εντόπισαν τα σκληρά ναρκωτικά στην ακτή. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Δύο πακέτα κοκαΐνης, το συνολικό βάρος των οποίων φθάνει τα 2,5 κιλά, βρέθηκαν σε παραλία της βόρειας Σκιάθου από εθελοντές περιβαλλοντικών και άλλων οργανώσεων, που καθάριζαν την παραλία.

Το παράξενο γεγονός, που συνέβη στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα, δεν έγινε αμέσως αντιληπτό και το μεν ένα πακέτο πετάχθηκε στα σκουπίδια μαζί με άλλα αντικείμενα από τον καθαρισμό της παραλίας, το δε δεύτερο παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο Σκιάθου οι άνδρες του οποίου διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για αρίστης ποιότητας κοκαΐνη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων από τις χημικές αναλύσεις. Τότε έσπευσαν στα απορρίμματα εντόπισαν και το πεταμένο κατά λάθος πακέτο, το παρέλαβαν και διαπιστώθηκε εκ νέου ότι περιείχε και αυτό κοκαΐνη.

Τα δύο πακέτα κοκαΐνης, με συνολικό βάρος περίπου 2,5 κιλά, ήταν βρεγμένα κατά την ανεύρεσή τους, παρά το πολύ καλό περιτύλιγμα με πλαστικό και νάιλον και το δέσιμο με αυτοκόλλητες ταινίες, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονταν για πολλές ημέρες στη θάλασσα.

Η δικογραφία ολοκληρώθηκε ήδη από το Λιμεναρχείο Σκιάθου και παραδόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, που με τη σειρά της θα τη διαβιβάσει στην ανάκριση.

Πιθανολογείται ότι η κοκαΐνη μπορεί να πετάχτηκε στη θάλασσα από διερχόμενο σκάφος, υπό τον φόβο πιθανού ελέγχου, ή να παρασύρθηκε από τα ρεύματα και να έφθασε ως την Σκιάθο ίσως και από τις τουρκικές ακτές.

