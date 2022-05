Παράξενα

Ηράκλειο: έφαγε ξύλο λόγω... συνωνυμίας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρεξήγηση με το μήνυμα που οδήγησε στον ξυλοδαρμό του...

Την ατυχία να έχει το ίδιο όνομα με τον αποστολέα ενός μηνύματος προς μία παντρεμένη είχε ένας άνδρας στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από σύζυγο γυναίκας επειδή είχε συνωνυμία με αποστολέα μηνύματος προς εκείνη.

Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία από τον άνδρα που δέχτηκε την επίθεση και σύμφωνα με την οποία το απόγευμα της Δευτέρας ενώ βρισκόταν στο μαγαζί του δέχτηκε επίσκεψη από δύο άνδρες που τον ξυλοκόπησαν με την αιτιολογία ότι έστειλε μήνυμα στην γυναίκα του ενός από τους δύο.

Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό αλλά… φέρεται να πλήρωσε την συνωνυμία του με τον αποστολέα του μηνύματος που δέχτηκε η σύζυγος ενός εκ των δραστών.

Πηγή: maleviziotis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Πέθανε η Νικολέττα Πάσχουλα

“The 2Night Show” - Μαρία Κοζάκου: Η απάντηση για το “κακιά αδερφή” του Καπουτζίδη