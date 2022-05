Ηράκλειο

Ηράκλειο: προσπάθησε να αποπλανήσει ανήλικες με... καραμέλες

Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν τα ανήλικα κορίτσια από τον άνδρα.

Ένας 18χρονος άνδρας από το Πακιστάν, προσπάθησε να αποπλανήσει τρια ανήλικα κορίτσια με δέλεαρ καραμέλες.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή όταν τα κορίτσια, ηλικίας 7 και 13 χρόνων βρίσκονταν σε παιδική χαρά σε περιοχή του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο και τα πλησίασε ένας άνδρας λέγοντάς τους ότι θα τους δώσει καραμέλες και άλλα γλυκίσματα αν πάνε στο σπίτι του.

Τα κορίτσια τρομαξαν και επέστρεψαν σπίτι τους -με τον άνδρα να τις ακολουθεί- και είπαν στους γονείς τους τι συνέβη. Στη συνέχεια, ο πατέρας τους μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι Αρχές, εντόπισαν τον 28χρονο και αφού αναγνωρίστηκε από τα παιδιά τον συνέλαβαν και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε ποινικές διώξεις για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικα έναντι αμοιβής και απόπειρα αρπαγής ανηλίκων και οδηγήθηκε στη φυλακή καθώς σύμφων με πληροφορίες του ΑΝΤ1, είχε βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.





