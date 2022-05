Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβρη

Μήνυνα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Γραμματείας. Οι τρεις άμεσες προτεραιότητες.

Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Γραμματείας κάνοντας λόγο για «νέα κατάσταση και νέα καθήκοντα», ενώ ανακοίνωσε τα πρόσωπα που θα αποτελούν το νέο Εκτελεστικό Γραφείο και τα οποίο θα αποτελεί το κεντρικό όργανο του κόμματος στη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Ζήτησα να συνεδριάσει άμεσα η νέα Πολιτική Γραμματεία γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να αναδιατάξουμε άμεσα το κόμμα και να προχωρήσουμε σε χρεώσεις καθηκόντων τόσο στην ΠΓ όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει να βάλουμε άμεσα μπροστά την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Και φυσικά, να εντείνουμε τον σχεδιασμό πολιτικής με το βλέμμα προς τα έξω, προς την κοινωνία και όχι προς τα μέσα, όχι ενδοσκόπηση.

Βιώνουμε μία πρωτόγνωρη κοινωνική κρίση που θα φέρει σύντομα και πολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται σε διαρκή κοινωνική αμφισβήτηση αλλά και με πρωτοφανή μιντιακή στήριξη.

Τα σημάδια ανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι εμφανή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα και οργανωτικά και προγραμματικά. Θα νικήσουμε στις εκλογές, αλλά χρειάζεται δουλειά και σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι αναγκαία γιατί έχουμε εισέλθει σε μία κοινωνική κρίση διαρκείας που οφείλεται σε αποφάσεις και πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στον παραλογισμό αποφάσεων της ΕΕ, στον πόλεμο στην Ουκρανία που μετατρέπεται σε συνολική κρίση της Ευρώπης μέσα από τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Ο συνδυασμός αυτός μαζί με τις πολιτικές διαρκούς όξυνσης των ανισοτήτων και τις εγκληματικές επιλογές στην ενέργεια από τον κ. Μητσοτάκη εντείνουν την κοινωνική κρίση στη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τριπλή πίεση από τους εξωπραγματικούς λογαριασμούς ρεύματος (αρνητικά ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη), τη δραματική μείωση του τζίρου λόγω της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων (18% σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ), και τη συσσώρευση νέων χρεών που προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα της πανδημίας.

Την ίδια ώρα τα λαϊκά νοικοκυριά είναι παντελώς αδύναμα πλέον να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές ανάγκες, αφού το οικογενειακό εισόδημα δε φτάνει πλέον ούτε μέχρι την τρίτη εβδομάδα του μήνα.

Αλλά και η μεσαία τάξη, τα λεγόμενα μεσοστρώματα για τα οποία δήθεν κοπτόταν προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται σε καθεστώς ασφυκτικής πίεσης.

Μέσα σε αυτά τα αδιέξοδα, να είστε σίγουροι ότι ένας είναι ο δρόμος για τη νίκη μας από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής, όποτε και αν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης: Να δώσουμε ρεαλιστική ελπίδα στους πολίτες, σε όλους αυτούς που βλέπουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους να γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολη με την κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς.

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα. Ακόμα τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει, ούτε εμείς ούτε οι πολίτες. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι επιταχυντής της κρίσης.

Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη, όσο και αν προσπαθεί να πείσει πως θα εξαντλήσει την θητεία του, είναι να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, ακόμα και νωρίς το Σεπτέμβρη για να προλάβει την απόλυτη κατάρρευση από την ακρίβεια. Και για αυτόν τον λόγο ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει ατζέντα από τη σαρωτική ακρίβεια που καθιστά αβίωτη τη ζωή των πολιτών, επενδύει σε τεχνητή ένταση και ψευδεπίγραφα λαϊκιστικά διλήμματα. Καλλιεργεί την ένταση στα πανεπιστήμια και ακολουθεί γενικευμένη στρατηγική όξυνσης για να κρύψει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς; Ποιες είναι οι δικές μας προτεραιότητες;

Πρώτα από όλα, άμεση προτεραιότητά μας είναι η οργανωτική ανασυγκρότηση. Πώς δηλαδή θα ενταχθούν στις γραμμές μας τα 110.000 νέα μέλη που ήρθαν στις κάλπες μας, πώς θα έχουμε μία διαρκή και αμφίδρομη σχέση και επαφή μαζί τους, πώς θα γίνουν οι πολλαπλασιαστές του μηνύματός μας στην κοινωνία και τους χώρους τους. Και για αυτό το λόγο ένα από τα στοιχήματά μας πρέπει να είναι η ψηφιοποίηση της οργανωτικής δουλειάς. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η συγκρότηση ισχυρών και ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων. Οφείλουμε μέχρι τα τέλη Ιούλη να έχουμε ανακοινώσει τον βασικό κορμό των ψηφοδελτίων μας. Και τρίτο, η ανάδειξη του κυβερνητικού μας προγράμματος για τα μέτρα άμεσης εφαρμογής και υλοποίησης από μία προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εθνικές εκλογές, στη βάση των 5+1 προγραμματικών μας δεσμεύσεων.

Στη ΔΕΘ, αρχές Σεπτέμβρη, θα πρέπει να ανακοινώσουμε ένα δομημένο, ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να κατανοήσει τι θα σημαίνει στη ζωή και στη καθημερινότητά του η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η προοδευτική κυβέρνηση.

Παράλληλα με αυτές τις άμεσες προτεραιότητες πρέπει να ενισχύσουμε τη δουλειά που γίνεται σε τρία κομβικά πεδία: Στη νεολαία, στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα πρέπει έγκαιρα να αναδείξουμε υποψήφιους και συνδυασμούς.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα προτείνω να γίνει ξεχωριστή συνεδρίαση της Πολιτικής μας Γραμματείας το επόμενο διάστημα. Και παράλληλα, να οργανωθούν δύο μεγάλες εκδηλώσεις της νεολαίας μας στα τέλη Αυγούστου τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Σχεδιασμός δουλειάς Πολιτικής Γραμματείας

Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάζει σε σταθερή βάση μία φορά το μήνα, εκτός φυσικά από έκτακτες συνεδριάσεις ανάλογα και με τις εξελίξεις. Η νέα Γραμματεάς μας, η Ράνια Σβίγκου, θα έχει το επόμενο διάστημα ατομικές συνεργασίες με όλα τα μέλη της ΠΓ, προκειμένου να αναλάβουν όλοι χρεώσεις και καθήκοντα.

Στόχος μας πρέπει να είναι να δοθούν χρεώσεις και σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά στην καθημερινή λειτουργία παρακολούθησης της πολιτικής του κόμματος, όπως ορίζει το νέο μας Καταστατικό, προβλέπεται και η λειτουργία ενός ολιγομελούς Εκτελεστικού Γραφείου. Ενός οργάνου παρακολούθησης της πολιτικής του κόμματος. Προτείνω τρία μέλη (μέχρι τρία μέλη της ΠΓ προβλέπει το Καταστατικό), τα οποία θα συμπληρώσουν τους δύο γραμματείς, τον εκπρόσωπο Τύπου και τη Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προτείνω τις συντρόφισσες Αχτσιόγλου, Δούρου και Ξενογιαννακοπούλου".

