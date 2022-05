Παράξενα

Αμαλιάδα: Το απορρυπαντικό που έφαγε από λάθος η γυναίκα, νομίζοντας πως ειναι γλυκό! (εικόνες)

Τυχερή στάθηκε η 67χρονη γυναίκα που κατανάλωσε το απορρυπαντικό. Γιατρός εξηγεί πόσο εύκολα καποιος μπορεί να κάνει το ίδιο λάθος.



Μοιραίο για την ζωή της παρ’ολίγον να ήταν το λάθος της 67χρονης από την Αμαλιάδα, η οποία έφαγε απορρυπαντικό πλυντηρίου, καθώς νόμιζε ότι ήταν γλυκό.



Το απορρυπαντικό είναι άκρως διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Η γυναίκα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μετά την κατανάλωση του απορρυπαντικού με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 67χρονη γυναίκα είχε πάει το περασμένο Σάββατο στα εγκαίνια ενός σούπερ μάρκετ στην Αμαλιάδα, όπου μοιράστηκε το απορρυπαντικό σε συσκευασία δώρου.

Η άτυχη γυναίκα πήγε στο σπίτι νομίζοντας ότι το δώρο ήταν κάποιο γλύκισμα, οπότε ξεκίνησε να το τρώει.

Σε ανάρτηση του στο facebook ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο πρώτος γιατρός που εξέτασε την γυναίκα, δημοσιεύσει την συσκευασία του απορρυπαντικού που μπέρδεψε την 67χρονη και άρχισε να το τρώει, ενώ εξηγεί πόσο εύκολο είναι κάποιος να παρασυρθεί και να κάνει το ίδιο λάθος.

