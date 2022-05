Αθλητικά

Κωπηλασία - Κυρίδου: Διατηρείται ο αποκλεισμός από την Εθνική Ομάδα

Η προσφυγή της αθλήτριας, παρά την αποδοχή του παραπτώματος της, κατά της απόφασης της ΕΚΟ και του ΑΣΕΑΔ, δεν βρήκε θετική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Δικαστήριο.

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021, με απόφαση της επέβαλε τιμωρία στην Αννέτα Κυρίδου, για παραποίηση στοιχείων που αφορούσαν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που εμφάνισε στην Ομοσπονδία.

Η τιμωρία της Αννέτας Κυρίδου, για το σοβαρό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε και το οποίο παραδέχθηκε και η ίδια, ακόμη και μέσω δημόσιας ανάρτησης της στα social media, ήταν ο αποκλεισμός της για έναν χρόνο από την Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να αφήσει την αθλήτρια, η οποία κατέκτησε την 10η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, εκτός εθνικής ομάδας για 12 μήνες. Όπως και η ίδια ομολόγησε, παραποίησε στοιχεία σε τεστ για κορονοϊό και έθεσε σε κίνδυνο την ομάδα που τότε προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Η υπόθεση εκδικάστηκε και στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο μάλιστα παρέπεμψε την Κυρίδου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, για την διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων, όπως αυτό της πλαστρογράφησης εγγράφου.

Η αθλήτρια θεώρησε πως εάν προσέφευγε στο CAS, στο ευρωπαϊκό Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, θα είχε ευνοϊκότερη μεταχείριση.

Ωστόσο, η γνωμοδότηση του CAS δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την απόφαση της Ομοσπονδίας για τον ετήσιο αποκλεισμό της Κυρίδου από την Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας.

