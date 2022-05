Αθλητικά

Οπαδική βία: Καταδίκη νεαρών για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη

Βαριές ποινές αποφάσισε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο με τους τραυματισμούς. Πως είχε λυθεί το κουβάρι της υπόθεσης από τους αστυνομικούς.

Δύο νεαροί καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κιλκίς για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο με πυροβολισμούς, τον Ιανουάριο του 2021, στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε δίκη είχαν παραπεμφθεί ένας 26χρονος κι έναν 29χρονος στους οποίους επιβλήθηκαν - αντιστοίχως - ποινές κάθειρξης 7 ετών και 10 μηνών (κατά συγχώνευση) και φυλάκισης 4 ετών.

Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, οι δικαστές, με οριακή πλειοψηφία (4-3), έκριναν ένοχους, τον μεν 26χρονο για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κατά συρροή, τον δε 29χρονο για απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο πρώτος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το Δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους ενόψει του Εφετείου. Στον κατηγορούμενο με την μεγαλύτερη ποινή, επιβλήθηκε επιπλέον η παρεπόμενη ποινή της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε φορά που η ομάδα του (στο ποδόσφαιρο) αγωνίζεται στην έδρα της.

Το αιματηρό επεισόδιο είχε γίνει μεσημέρι σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο θύματα, λίγες ώρες αφότου έγινε το συμβάν, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν απευθυνθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Έφεραν τραύματα στα πόδια και μετά τις ιατρικές εξετάσεις οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, όπου κλήθηκαν να καταθέσουν για το περιστατικό.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους αξιοποίησαν μαρτυρίες περιοίκων και εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών. Από το σημείο του συμβάντος περισυνέλλεξαν τέσσερις κάλυκες, ένας εκ των οποίων ήταν «σφηνωμένος» στην πρόσοψη καταστήματος.

Στην απολογία του, ο 26χρονος οπλοφόρος ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε στο έδαφος από φόβο, τον οποίο προκάλεσε η παρουσία ομάδας κρανοφόρων που κινούνταν προς το μέρος τους (βρισκόταν μαζί με τον συγκατηγορούμενό του). Φέρεται δε να προηγήθηκε συζήτηση, πιθανότατα σε έντονο ύφος, με άτομα (αντίπαλης ομάδας) τα οποία γνώριζαν. Ο ίδιος κατηγορούμενος απολογήθηκε πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό και πως οι τραυματισμοί προήλθαν από εξωστρακισμό. Ο έτερος κατηγορούμενος δεν παρέστη στη δίκη και δικάστηκε δια πληρεξούσιων δικηγόρων.

