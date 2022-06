Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Νεαρός αυτοπυρπολήθηκε στον Πύργο του Γαλατά (εικόνες)

Σοκαριστικό περιστατικό στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Μάταιη η παρέμβαση των μαρτύρων.

Ένα 28χρονος αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στον Πύργο του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Για άγνωστο λόγο, ο νεαρός έχυσε εύφλεκτο υγρό στα ρούχα του και στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε.

Οι καταστηματάρχες της γύρω περιοχής παρενέβησαν με πυροσβεστήρα, ενώ πλήθος κόσμου κοιτούσε σοκαρισμένο τον άνδρα να σωριάζεται στο έδαφος, βαριά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι, φέρει εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού.

Στην τσέπη του βρέθηκε εισιτήριο λεωφορείου από το Ικόνιο. Μέσα στην φλεγόμενη τσάντα του νεαρού βρέθηκε και τάμπλετ το οποίο η αστυνομία παρέλαβε και ερευνά.

