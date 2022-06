Πολιτική

ΥΠΕΞ για τουρκικές προκλήσεις: Δεν παρασυρόμαστε, δεν αφήνουμε κάτι αναπάντητο

Την αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας στην τουρκική προκλητική ρητορική των τελευταίων ημερών περιέγραψε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, κατά την ενημέρωση των συντακτών.

«Δεν παρασυρόμαστε από την έξαρση της τουρκικής ρητορικής ούτε από την έξαρση των προκλητικών ενεργειών, αντιδρούμε πάντα με ψυχραιμία, αλλά δεν αφήνουμε τίποτα αναπάντητο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα, με την επιστολή την οποία έστειλε πρόσφατα στον γγ του ΟΗΕ, με ξεκάθαρα νομικά επιχειρήματα αποδομεί ένα προς ένα τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς.

«Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μία αύξηση της τουρκικής ρητορικής σε αντίδραση των ενεργειών μας αυτών», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η εξωτερική μας πολιτική βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένες αξίες, αρχές, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας και πάνω σε αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε».

Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε πως η Ελλάδα δεν απαντά ποτέ σε προσωπικό επίπεδο, μιλά πάντα για τις ενέργειες μίας χώρας και όχι για πρόσωπα, ενώ επεσήμανε ότι η χώρα μας επιθυμεί τον διάλογο με την Τουρκία αλλά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

«Απαντάμε με σύνεση και ψυχραιμία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και παράλληλα ενημερώνουμε και τους ομολόγους μας και τους συμμάχους μας για όλα αυτά», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε στην περιοδεία του υπουργού, Νίκου Δένδια, στα Βαλκάνια, η οποία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και σημείωσε ότι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρει είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί το μομέντουμ παρά την κόπωση που παρατηρείται στην περιοχή, καθώς για καιρό δεν προχωρά η ευρωπαϊκή διεύρυνση.

«Δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει εμπόδιο ούτε για την ΕΕ ούτε όμως και για τις χώρες που πρέπει να συνεχίσουν στην πλευρά των μεταρρυθμίσεων», τόνισε επισημαίνοντας πως η ευρωπαϊκή πορεία «είναι προς όφελος της περιοχής γιατί αποφεύγεται η παρείσφρηση άλλων αποσταθεροποιητικών δυνάμεων, αλλά και προς όφελος της ΕΕ για να διευρύνει την περιοχή σταθερότητας και ασφάλειας σε μία ιδιαίτερη περιοχή της Ευρώπης».

«Εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και θέση μας είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, ένα μήνυμα που μεταφέρουμε σε όλους τους συνομιλητές μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, το δεύτερο βασικό μήνυμα που μεταφέρεται είναι ότι «οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή συνόρων, του στάτους κβο που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή, θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα».

Το τρίτο μήνυμα είναι ότι τώρα που η πανδημία βρίσκεται σε ύφεση είναι ευκαιρία να υπάρξει ενδυνάμωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με αυτές τις χώρες και συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας που μετατρέπεται σε έναν διαμετακομιστικό κόμβο.

Για την κατάληψη των πλοίων στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο: «Έγινε έντονο διάβημα στον Ιρανό πρέσβη, στην ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης και παράλληλα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το υπουργείο Ναυτιλίας και στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοϊας, τον ΙΜΟ».

Επίσης, υπενθύμισε πως υπήρξαν τηλεφωνικές συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών με ομολόγους του από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκε και αυτό το θέμα, ενώ η Ελλάδα πάντα βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών.

Το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ - Στην Αθήνα η Α. Μπέρμποκ

Αύριο, Πέμπτη 2 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Ιορδανία, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο ΕΕ-Ιορδανίας, συμμετοχή που υποδηλώνει τη σημασία που δίνουμε στις σχέσεις μας με τη χώρα, αλλά και στην ευρωπαϊκή διάσταση της περιοχής. Στη συνέχεια θα γίνει δεκτός σε ακρόαση από τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα.

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου ο κ. Δένδια θα συμμετάσχει σε συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, σε πάνελ για την Ουκρανία.

Την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουνίου θα μεταβεί στην Ποντγκόριτσα, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον ομόλογό του υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, τον πρωθυπουργό και την πρόεδρο της Βουλής.

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου θα μεταβεί στην Πρίστινα, όπου θα πραγματοποιήσει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με την Πρόεδρο, την συμπρόεδρο της κυβέρνησης, με διεθνείς παράγοντες όπως η EULEX, ενώ θα παρακαθίσει σε δείπνο με τον πρωθυπουργό, Άλμπιν Κούρτι. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη και στο Βελιγράδι τις επόμενες ημέρες.

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την αντιπρόεδρο του Μαλάουι, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ.

«Με τη γερμανική πλευρά συζητάμε όλα τα θέματα ανοιχτά και ειλικρινά, τους ενημερώνουμε για όλα τα θέματα της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς», σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), στο πλαίσιο της λήξης της προεδρίας της Ελλάδας στη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους ομολόγους τους, ενώ το απόγευμα θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπό τον πρωθυπουργό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, θα μεταβεί στις 21 Ιουνίου στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Στις 23 και 24 Ιουνίου θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης αύριο, Πέμπτη 2 Ιουνίου, μεταβαίνει στην Αστυπάλαια για την παρουσίαση της εξέλιξης των έργων για το πρώτο «έξυπνο», «πράσινο» νησί της Μεσογείου, παρουσία του πρωθυπουργού. Από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης σήμερα βρίσκεται στην Εσθονία, όπου συνοδεύει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 4 και 5 Ιουνίου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, που είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου θα συνοδεύει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επίσκεψή της στη Λιθουανία.

