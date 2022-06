“The 2Night Show” την Τετάρτη με Μπουράκ Χακί για την σειρά “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Life

Στο πλατό της εκπομπής ακόμη η ταλαντούχα ηθοποιός Μαντώ Γιαννίκου και η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Έλενα Γκρέκου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μπουράκ Χακί. Ο δημοφιλής Τούρκος ηθοποιός, με αφορμή τη συνεργασία του στο νέο ANT1+ Original, μιλάει για τη «Γέφυρα», που ήρθε να ενώσει και πάλι τους δύο λαούς. Μεταξύ άλλων, μοιράζεται τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους Έλληνες και εξηγεί γιατί νιώθει «ντόπιος» και «ελεύθερος» κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας. Δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Γιώργου Μαζωνάκη και του Αντώνη Ρέμου και τραγουδάει με τον Γρηγόρη το αγαπημένο του ελληνικό τραγούδι. Στην παρέα, έρχεται και η ταλαντούχα ηθοποιός Μαντώ Γιαννίκου, η οποία κάνει την «παρθενική» της εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά, στο πλευρό του Μπουράκ. Ποια δυσκολία έπρεπε να ξεπεράσει όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον γοητευτικό ηθοποιό; Θα υπάρξει, άραγε, ελληνοτουρκικός έρωτας στις οθόνες μας; Τέλος, μοιράζονται στιγμές από τα γυρίσματα και μας καλούν να περάσουμε μαζί τη «Γέφυρα», στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ο Γρηγόρης καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Έλενα Γκρέκου. H εντυπωσιακή τραγουδίστρια επιστρέφει δυναμικά και εξηγεί τους λόγους που έμεινε μακριά από το τραγούδι για αρκετά χρόνια. Θυμάται τα πρώτα της βήματα στη μουσική, τα μαθήματα πιάνου, το κλασσικό τραγούδι και τη συμμαθήτριά της από την οποία εμπνεύστηκε το καλλιτεχνικό της επώνυμο. Μεταξύ άλλων, περιγράφει εμπειρίες και περιστατικά από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινά μαγαζιά και δεν ξεχνάει το bullying που είχε βιώσει στο ξεκίνημά της, ως τραγουδίστρια. Επίσης, μιλάει με περηφάνια για τον γιο της Χάρη, που σπουδάζει πιλότος, και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά «Μισό παιδί», που έχει την υπογραφή του Πάνου Κοκκινόπουλου. Τέλος, η εκρηκτική Έλενα τραγουδάει live στο στούντιο την καινούργια της επιτυχία «Αντίγραφό μου».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

