Metropolitan Hospital: Δωρεάν δερματολογικός έλεγχος

Ποιες ημέρες και πως μπορείτε να κάνετε δωρεάν δερματολογικό έλεγχο στο Metropolitan Hospital, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του θεραπευτηρίου.

Ο καρκίνος του δέρματος είναι σήμερα από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου παγκοσμίως. Εάν όμως διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα θεραπεύεται σχεδόν πάντα. Διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το μελάνωμα και τα μη μελανώματα, με το πρώτο να αποτελεί την πιο επικίνδυνη μορφή.

Η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός γιατί είναι το πιο σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση των καρκίνων και ασφαλώς και του καρκίνου του δέρματος.

Το Metropolitan Hospital, στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει εβδομάδα δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Έτσι, λοιπόν, και φέτος προσφέρει δωρεάν δερματολογικό έλεγχο από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 σε όσους καλέσουν στο τηλέφωνο 210 4809150 καθημερινά, 10.00-14.00 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές είναι απαραίτητο να προβείτε σε προληπτικό έλεγχο.

Γιατί, πολλές ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί επειδή η διάγνωση πραγματοποιήθηκε έγκαιρα.

