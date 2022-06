Αθλητικά

ΕΠΟ: πειθαρχική δίωξη σε ΠΑΟ - ΠΑΟΚ για τα επεισόδια

Τι αποφάσισε για τα επεισόδια ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας και o Αντεισαγγελέας.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα επεισόδια του τελικού του κυπέλλου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο Ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κων/νος Σπυρόπουλος άσκησε δίωξη σε βάρος των ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στις 21/05/2022. Επίσης ο αντιεισαγγελέας Νικ. Μαργαρίτης άσκησε δίωξη σε βάρος του ΑΟ Ξάνθης Κ20 για παραβάσεις στον αγώνα Κ20 SL2 Ξάνθη-ΑΕΛ στις 22/05/2022.

Ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας και o Αντεισαγγελέας άσκησαν δίωξη σε βάρος των:

- ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ & ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα πλαίσια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος στις 21/5/2022 καθώς φίλαθλοι των δύο ομάδων εκτόξευσαν φωτοβολίδες, κροτίδες, πλατικά καθίσματα, ξύλινα κοντάρια, πέτρες κ.α. αντικείμενα εναντίον των διμοιριών που πραγματοποιούσαν φραγμό στις αντίστοιχες θύρες του σταδίου ΟΑΚΑ. Οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 15 παρ. 3 β', ε', 4β', 5α' και 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

- Α.Ο. ΞΑΝΘΗΣ Κ20 στα πλαίσια της 1ης Αγωνιστικής Προημιτελικής Φάσης της Διοργάνωσης Νέων Κ20 Super League 2 με την ΑΕΛ ΛΑΡΙΣΑ στις 22/5/2022

διότι μετά τον αγώνα δημιουργήθηκαν επεισόδια στα αποδυτήρια που συνδέονται με βιοπραγία προσώπου, καθώς οπαδός της ομάδας της Ξάνθης επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ καταφέροντάς του χτυπήματα. Οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 14, 15 παρ. 4 στοιχ.β, 5 στοιχ.στ, και 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.»

