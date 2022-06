Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά σε ράγες του ΟΣΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλή φωτιά κοντά σε ράγες έφερε αλλαγές στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Σίνδου και Θεσσαλονίκης που είχε διακοπεί, για λόγους ασφαλείας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στην περιοχή των Λαχανόκηπων στη Θεσσαλονίκη.

Ο προϊστάμενος υποστήριξης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ Μακεδονίας-Θράκης, Χρήστος Τούρτας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδωσε εντολή για διακοπή παροχής ρεύματος, με αποτέλεσμα ένα τρένο να σταματήσει στο Άδενδρο και ένα άλλο να καθυστερήσει για λίγα λεπτά της ώρας να φύγει από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά στους Λαχανόκηπους είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)

“The 2Night Show” την Τετάρτη με Μπουράκ Χακί για την ταινία “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Λάρισα: ένα κομμάτι από σουβλάκι τον έστειλε... στην Εντατική