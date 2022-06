Παράξενα

ΗΠΑ: “Εισβολή” πούμα σε σχολείο!

Το νεαρό πούμα κατάφερε να τρυπώσει στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθήματων και κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο.

Ένα πούμα βρέθηκε σήμερα να περιπλανιέται σε μια άδεια σχολική αίθουσα σε λύκειο της βόρειας Καλιφόρνιας και κρύφτηκε κάτω από ένα θρανίο. Η διεύθυνση του σχολείου απομόνωσε το αιλουροειδές και ειδοποίησε ειδικό συνεργείο που το απομάκρυνε.

Το νεαρό πούμα, βάρους μόλις 18 κιλών, μπήκε στο σχολείο λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Σαν Ματέο, Χαβιέ Ακόστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί στην κοινότητα Πεσκαντέρο, που βρίσκεται 72 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Όπως δήλωσε ο Ακόστα στο πρακτορείο Reuters, το πούμα (ή κούγκαρ) «μπήκε στην τάξη και ξάπλωσε κάτω από ένα θρανίο». Ένας φύλακας έκλεισε την πόρτα της σχολικής αίθουσας για να αιχμαλωτίσει το ζώο.

Προτού ακόμα αρχίσουν να καταφθάνουν οι μαθητές, η διεύθυνση του σχολείου αποφάσισε να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, αλλά να παραμείνουν τα παιδιά στις τάξεις τους έως ότου το ειδικό συνεργείο απομακρύνει το αιλουροειδές από τη συγκεκριμένη αίθουσα.

«Ήρθαν γύρω στις 9.30 π.μ. και εκπόνησαν ένα σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση του αιλουροειδούς από την σχολική αίθουσα και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον», είπε ο Ακόστα.

Το περασμένο Σάββατο, ένα 9χρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση από πούμα ενώ έκανε κάμπινγκ με την οικογένειά της στην Ουάσιγκτον. Το παιδί διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και ο θείος της ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της.

