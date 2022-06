Life

“The 2Night Show” - Μπουράκ Χακί: οι σχέσεις με τις πρώην και “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» της Τετάρτης (1/6) τον Μπουράκ Χακί. Ο δημοφιλής Τούρκος ηθοποιός, με αφορμή τη συνεργασία του στο νέο ANT1+ Original, μίλησε για τη «Γέφυρα», που ήρθε να ενώσει και πάλι τους δύο λαούς.

Μεταξύ άλλων, μοιράστηκε τη μεγάλη αγάπη που έχει για τους Έλληνες και εξήγησε γιατί νιώθει «ντόπιος» και «ελεύθερος» κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τη Μιμή Ντενίση.

«Περνάω τον χρόνο μου μισό μισό σε Ελλάδα και Τουρκία κι αυτό γιατί τα γυρίσματα της ταινίας πήραν πολύ χρόνο. Έτσι έπρεπε να πηγαινοέρχομαι συνέχεια. Αλλά όπως είπα όταν έχω χρόνο γυρίζω στην Τουρκία, κι εδώ όμως έχω αρκετούς φίλους. Νιώθω σαν ντόπιος πια».

Και πρόσθεσε: «Αγαπάω πολύ τον ελληνικό λαό. Τον νιώθω πολύ κοντά μου, μου αρέσει να περνάω χρόνο εδώ. Νιώθω ελεύθερος, νιώθω χαρούμενος. Μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Αγαπώ πολύ τα μπουζούκια, αγαπώ την ελληνική μουσική. Για τον λόγο αυτό, όταν βρίσκω χρόνο χωρίς να ντραπώ ή χωρίς να φιλτράρω τις κινήσεις μου, προσπαθώ να περνάω πολύ ποιοτικά τον χρόνο μου εδώ».

Δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Γιώργου Μαζωνάκη και του Αντώνη Ρέμου και τραγούδησε με τον οικοδεσπότη του το αγαπημένο του ελληνικό τραγούδι που είναι «Τα μαύρα μάτια σου» του Μανώλη Αγγελόπουλου.

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε και τη σχέση με τις πρώην συντρόφους του, με τον Burak Hakki να λέει πως πλέον όλες οι πρώην του είναι φίλες του πλέον (σ.σ. ο Τούρκος ηθοποιός είχε δεσμό με την Χαρά Παππά, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το GNTM).

Ο Μπουράκ Χακί αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση με τον γιο του.

«Είναι 14 ετών, πολύ όμορφος, ξανθός και με μπλε μάτια. Ήρθε στην Αθήνα και με επισκέφτηκαν μαζί με την πρώην σύζυγό μου και μετά πήγαμε στην Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητο. Το όνομά του είναι Ρουζγκιάρ. Όταν κλείσουν τα σχολεία κι εμείς τελειώσουμε τα γυρίσματα της σειράς, θα περάσουμε χρόνο στο κτήμα μας», είπε ο Μπουράκ Χακί.

Στην παρέα μαζί τους ήταν και η ταλαντούχα ηθοποιός Μαντώ Γιαννίκου, η οποία κάνει την «παρθενική» της εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά, στο πλευρό του Μπουράκ. Ποια δυσκολία έπρεπε να ξεπεράσει όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον γοητευτικό ηθοποιό;

Δήλωσε χαρούμενη που βρίσκεται σε αυτή την παραγωγή και αποκάλυψε πως η μεγαλύτερη δυσκολία που είχε να ξεπεράσει ήταν να προσπαθήσει να μην της αρέσει ο Burak Hakki.

