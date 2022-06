Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιά ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν τα παιδιά, στην πρεμιέρα της εξεταστικής περιόδου.

Ξεκίνησαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι εξετάστηκαν στα Νέα Ελληνικά.

Αυτά ειναι τα θέματα:

Αύριο, Παρασκευή, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 π.μ., αλλά οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα.

Το Σάββατο, 4 Ιουνίου, εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι τα Μαθηματικά ('Αλγεβρα), ενώ επόμενη εξέταση για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Της Αναλήψεως: το πρώτο μπάνιο και η πέτρα η μαλλιαρή

Γυναικτονία Τζεβριέ: Ισόβια στον σύζυγό της