“Το Πρωινό” - Πάτρα: Η ογκολόγος της Μαλένας “αδειάζει” την ιατροδικαστή Τσάκωνα

Τι υποστηρίζει η ογκολόγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφορικά με την κατάσταση του κοριτσιού και τα ευρήματα στην ιατροδικαστική έκθεση. Πως σχολιάζει την νέα κατάθεση της ιατροδικαστού.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε την Πέμπτη συνέντευξη της ογκολόγου της άτυχης Μαλένας, του παιδιού της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου που χρονολογικά έφυγε πρώτο από την ζωή, για να ακολουθήσουν η έξι μηνών Ίριδα και η 9 ετών Τζωρτζίνα, για τον θάνατο της οποίας έχει προφυλακιστεί η μητέρα των κοριτσιών, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η ογκολόγος στράφηκε κατά της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα, που είχε κάνει την πραγματογνωμοσύνη για τον θάνατο της Μαλένας την περίοδο που έφυγε το παιδί από την ζωή, αναφέροντας πως είχε υποστεί ηπατική ανεπάρκεια, ενώ προσφάτως, σε νέα κατάθεση της, επέμενε στην θέση αυτή, καλώντας πάντως να γίνει περαιτέρω έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου του παιδιού.

Όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η ογκολόγος της Μαλένας, «δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια το παιδί, αυτό είναι βέβαιο. Η κ. Τσάκωνα δεν ξέρω τι έγραψε, μπορεί να βρήκε κάποιες αλλοιώσεις, αλλά η Μαλένα δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια. Δεν είχε κλινική και εργαστηριακή εικόνα ηπατικής ανεπάρκειας. Δεν είναι η ανεπάρκεια υπόθεση μιας ώρας ή μιας ημέρας. Δεν πεθαίνεις τρώγοντας και χορεύοντας από ηπατική ανεπάρκεια».

«Η κ. Τσάκωνα μπορεί να έγραψε ό,τι ήθελε, αφού το έγραψε, έπρεπε να το υπερασπιστεί. Όμως, στην κατάθεσή της, δεν υπερασπίστηκε την αιτία θανάτου, αλλά τον εαυτό της», συμπλήρωσε η ογκολόγος.

Προσέθεσε πως «το έχουν βεβαιώσει όλοι οι συνάδελφοι, υπάρχουν ατράνταχτες αποδείξεις ότι το παιδί είχε τέλεια εικόνα ηπατικά και την οποία επιβεβαίωνε πλήρως και η μητέρα η ίδια. Η ίδια μου είχε πει τότε ότι το παιδί ήταν σε άριστη κατάσταση, ήσυχο, έφαγε, δεν έκανε εμετούς, δεν είχε δυσφορία. Όμως, όταν η ιατροδικαστής έγραψε για ηπατική ανεπάρκεια, τότε μας απειλούσε η μητέρα ότι θα μας κάνει μηνύσεις. Και όταν έβαλε δικούς της πραγματογνώμονες και της επιβεβαίωσαν αυτό που της λέγαμε, ότι δεν πέθανε το παιδί από ηπατική ανεπάρκεια, τότε η μητέρα μου είχε πει ότι θα έκανε μήνυση κατά της ιατροδικαστού. Τελικά έκανε κατά παντός υπευθύνου, αλλά μπήκε λίγο καιρό μετά στο αρχείο».

«Σήμερα βέβαια, η μητέρα μιλά για ηπατική ανεπάρκεια, υπερασπίζεται την έκθεση της ιατροδικαστή, γιατί αυτό την συμφέρει. Ήταν βούτυρο στο ψωμί της εκείνη την ώρα να χρησιμοποιήσει την ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου του παιδιού της», κατέληξε η ογκολόγος.

