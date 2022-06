Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην ακριτική Ψέριμο

Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους κατοίκους του νησιού, τους είπε μεταξύ άλλων ότι «επιτελούν ένα σπουδαίο και εθνικό έργο».

Το ακριτικό νησί της Ψερίμου επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τον υποδέχθηκαν οι κάτοικοι του νησιού και ειδικότερα ο δήμαρχος της Καλύμνου, Δημήτρης Διακομιχάλης, ο έπαρχος της Καλύμνου, Μανώλης Μουσελλής ενώ κοντά τους βρέθηκε και ο πρώην δήμαρχος του Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα, Κρις Αλαχούζος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Κάλυμνο.

«Επιτελείτε ένα σπουδαίο έργο, όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά και ένα εθνικό έργο», είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη συνομιλία του με τους ψαράδες του νησιού. Ο πρωθυπουργός είχε εξάλλου την ευκαιρία να περπατήσει στο νησί, να συναντήσει παλιούς γνώριμους και να συζητήσει με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός μετέβη στην Παναγιά της Ψερίμου και ακολούθως στο Αστυνομικό τμήμα, το Λιμεναρχείο και το Πολυδύναμο Ιατρείο όπου συνομίλησε με τον στρατιωτικό γιατρό που προσφέρει τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες του στους κατοίκους του νησιού από τον Ιανουάριο όταν και εγκαταστάθηκε στην Ψέριμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός, Μενέλαος Σαμαράς, είχε λάβει τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του και σήμερα τους δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν από κοντά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε, εξάλλου, ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα της τηλεϊατρικής που εφαρμόζεται στο νησί: «Θέλω να τονίσω ότι η τηλεϊατρική ανοίγει ένα νέο παράθυρο παροχής ποιοτικής Πρωτοβάθμιας υγείας για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες των πιο μικρών ακριτικών νησιών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επεκτείνεται πια σε ολόκληρη την επικράτεια και θα καλύπτει όλα τα μικρά μας νησιά.

Δίνει τη δυνατότητα σ' έναν νέο γιατρό να έχει πρόσβαση πια στους πιο έμπειρους γιατρούς μας οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο, στην Αθήνα ώστε κάθε περιστατικό να αντιμετωπίζεται με την εξειδίκευση που απαιτείται. Άρα, δεν είναι μόνο η τοποθέτηση του γιατρού που έχει ξεχωριστή σημασία, είναι και το γεγονός ότι η τεχνολογία πια μας επιτρέπει να μένουμε και να επισκεπτόμαστε τα μικρά ακριτικά νησιά με άλλη ασφάλεια. Γνωρίζοντας ότι είμαστε ως προς την υγεία μας, σε καλά χέρια».

Τέλος, να επισημανθεί πως τον πρωθυπουργό συνόδευσαν στην Ψέριμο ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, οι βουλευτές Δωδεκανήσων της ΝΔ, Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Yψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παππάς και ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός

Τουρκικά ΜΜΕ: Πρόκληση η επίσκεψη Μητσοτάκη σε Κω, Αστυπάλαια και Ψέριμο

Ως πρόκληση θέλουν να βλέπουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σε Κω, Αστυπάλαια και Ψέριμο. Σχολιάζουν ότι αυτή η κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού θα ανεβάσει την ένταση για τα καλά.

Υπενθυμίζουν μάλιστα και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο την οποία ακόμη χαρακτηρίζουν προκλητική και διαδίδουν ότι εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε από Αμερικανικό Κογκρέσο να μην επιτρέψει την πώληση των F16 στην Τουρκία. ‘Έπειτα από αυτή την ομιλία άλλωστε ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει «Μητσοτάκης γιοκ», δηλαδή «δεν υπάρχει Μητσοτάκης»

