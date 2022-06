Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων: πιθανό κρούσμα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών για τον άνδρα που έφτασε στην χώρα μας αεροπορικώς. Έχει τεθεί σε απόμόνωση.

Αντιμέτωπες με ένα πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων είναι οι υγειονομικές Αρχές της Ελλάδας.

Το ύποπτο περιστατικό αφορά σε άνδρα που προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν άνδρα μαροκινής εθνικότητας, 61 ετών, που ταξίδεψε αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», έγιναν αμέσως όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες απομόνωσης του άνδρα.

Ελήφθησαν διαγνωστικά δείγματα, τα οποία έχουν ήδη σταλεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα είναι πιθανόν να ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι σε πολύ καλή κατάσταση με πολύ περιορισμένα συμπτώματα.

Για το περιστατικό, που ίσως εξελιχθεί στο πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και ο ΕΟΔΥ.

Ευλογιά των Πιθήκων: Πώς μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια ιογενής λοίμωξη που κυρίως εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής.

Πως μπορεί να νοσήσει κάποιος από ευλογιά των πιθήκων;

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος κατόπιν εισπνοής μεγάλου μεγέθους σταγονιδίων και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες πάσχοντος ή μολυσμένα υλικά (π.χ. κλινοσκεπάσματα ή πετσέτες που έχει χρησιμοποιήσει ασθενής

Μετάδοση καταγράφεται, επίσης, μέσω της επαφής με άγρια ζώα, συνήθως πρωτεύοντα και τρωκτικά, όπως αρουραίοι, ποντίκια και σκίουροι ή ακόμα και με ζώα συντροφιάς που έχουν μολυνθεί από τα προηγούμενα.

Μπορεί σπάνια να μεταδοθεί με την κατανάλωση κρέατος από μολυσμένο ζώο που δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς ή με την επαφή με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.

Τι πρέπει να κάνω για να μην νοσήσω;

Απαιτείται η τήρηση των βασικών μέτρων ατομικής υγιεινής.

πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό τακτικά ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό

καταναλώνετε κρέας μόνο αν έχει μαγειρευτεί επαρκώς

μην πλησιάζετε άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων νεκρών ζώων

μην έρχεστε σε στενή επαφή και μην μοιράζεστε ρούχα με άτομα που δεν αισθάνονται καλά και παρουσιάζουν δερματικές βλάβες

Ποια συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος που νοσεί;

Από τη στιγμή που κάποιος μολυνθεί με τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων χρειάζεται να περάσουν 5 έως 21 μέρες για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα (συνήθως 6 με 13 ημέρες).

Αυτά μπορεί να είναι:

Πυρετός

Κεφαλαλγία

Μυαλγίες

Οσφυαλγία

Διογκωμένοι λεμφαδένες (χαρακτηριστικό σημείο διαφορικής διάγνωσης από την ευλογιά)

Ρίγος

Καταβολή δυνάμεων

Εξάνθημα (συνήθως παρουσιάζεται 1 με 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού). Συχνά προηγείται το δερματικού εξανθήματος, εμφάνιση βλαβών σε βλεννογόνους, όπως του στόματος. Το εξάνθημα εντοπίζεται αρχικά στο κεφάλι και στο πρόσωπο και στη συνέχεια επεκτείνεται σε άλλα σημεία του σώματος συμπεριλαμβανομένων των παλαμών και των πελμάτων. Αρχικά εμφανίζεται με τη μορφή κηλίδων και βλατίδων οι οποίες εξελίσσονται σε μικρές φυσαλίδες, φλύκταινες και έπειτα σε εφελκίδες που τελικά υποχωρούν.) Το εξάνθημα αυτό μερικές φορές συγχέεται με το εξάνθημα της ανεμευλογιάς.

Πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο νόσησμα;

Στους περισσότερους ασθενείς τα συμπτώματα υποχωρούν σε 2 με 4 εβδομάδες.

Πότε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας;

Εάν έχετε ένα εξάνθημα με φυσαλίδες και:

έχετε επιστρέψει από τη Δυτική ή Κεντρική Αφρική τις τελευταίες 3 εβδομάδες

έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε ευλογιά των πιθήκων τις τελευταίες 3 εβδομάδες

έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε δερματικές βλάβες τις τελευταίες 3 εβδομάδες

Ποια είναι η θεραπεία για την ευλογιά των πιθήκων

Η αντιμετώπιση της νόσου αποσκοπεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων. Συνήθως η πορεία είναι ήπια και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν σε 2 με 4 εβδομάδες.

Συχνά χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα αλλά και να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Σύλληψη νηπιαγωγού για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονης

“The 2Night Show” - Μπουράκ Χακί: οι σχέσεις με τις πρώην και “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+