Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων: τριψήφια νέα κρούσματα σε 48 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια χώρα εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα το Σαββατοκύριακο. Που αλλού εντοπίζονται σημαντικές εστίες με πολλές μολύνσεις.

Άλλα 71 κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκαν στην Αγγλία, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας (UKHSA), γεγονός που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται στα 179 από τις 7 Μαΐου.

Στην Ισπανία καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο άλλα 22 κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στα 120, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Την περασμένη Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές έκαναν λόγο για 98 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού στη χώρα.

Στην Πορτογαλία τέλος τα κρούσματα έφτασαν τα 96, αφού από την Παρασκευή καταγράφηκαν άλλοι 22 ασθενείς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι η ευλογιά των πιθήκων εξακολουθεί να αποτελεί έναν “μέτριο κίνδυνο” συνολικά για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την καταγραφή περιστατικών μόλυνσης σε χώρες, όπου η ασθένεια δεν εντοπίζονταν μέχρι τώρα.

“Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μπορεί να γίνει μεγαλύτερος αν αυτός ο ιός εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και εδραιωθεί ως μία ανθρώπινη παθογένεια, μεταδιδόμενος σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου για να νοσήσουν βαριά, όπως τα μικρά παιδιά, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή,” ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μεταδοτική ασθένεια, η οποία είναι συνήθως ήπια, ενώ είναι ενδημική σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η ασθένεια μεταδίδεται έπειτα από στενή επαφή, ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα, με την εφαρμογή μέτρων, όπως η αυτό-απομόνωση και η τήρηση μέτρων υγιεινής.

Τα περισσότερα περιστατικά που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. “Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών μόλυνσης που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, δεν έχουν εδραιωμένη σχέση μετάδοσης μέσω ταξιδιών σε ενδημική περιοχή και εντοπίστηκαν μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία,” σύμφωνα με τον ΠΟΥ.





Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!

“Μόνα Λίζα”: Μεταμφιεσμένος άνδρας πέταξε τούρτα στο αριστούργημα του Ντα Βίντσι (βίντεο)

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Λέων: Καμία αμφισβήτηση για το νέο πόρισμα